ASUS ROG Spatha X al PREZZO PIU' BASSO di sempre! -33%

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming premium che unisca funzionalità avanzate e un design pensato per i gamer più esigenti, l’ASUS ROG Spatha X potrebbe essere l'acquisto ideale. Attualmente, su Amazon è disponibile a soli 106,90€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo consigliato di 159,90€. Questo rappresenta il prezzo più basso di sempre, rendendolo un'occasione imperdibile per tutti i giocatori che vogliono migliorare la propria postazione senza spendere una fortuna. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteriori consigli.

ASUS ROG Spatha X, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Spatha X è un mouse gaming dual-mode, che offre la possibilità di giocare sia in modalità wireless 2.4 GHz che cablata tramite USB-C. Grazie a un sensore ottico da 19.000 DPI e una frequenza di polling di 1000 Hz, questo mouse garantisce una precisione eccezionale e un tempo di risposta rapido, fondamentale per dominare nelle sessioni di gioco più intense.

Uno dei punti di forza dell’ASUS ROG Spatha X è la personalizzazione. Con 12 tasti programmabili, è possibile configurare ogni comando a proprio piacimento, rendendolo perfetto per i giocatori che desiderano avere tutte le azioni a portata di mano. Il software Armoury Crate consente di regolare impostazioni avanzate, come la sensibilità del sensore, i profili di gioco e l'illuminazione RGB.

Inoltre, il mouse è dotato di un tasto DPI regolabile: basta premerlo per 3 secondi e utilizzare la rotella centrale per modificare la sensibilità, adattandosi così rapidamente a qualsiasi situazione di gioco.

La durata della batteria è un altro aspetto che rende questo mouse un’ottima scelta. Con una singola carica, è possibile giocare fino a 67 ore continuative (con illuminazione RGB spenta). Inoltre, grazie alla ricarica rapida, bastano 15 minuti per ottenere fino a 12 ore di autonomia.

Il socket ROG push-fit permette di sostituire gli switch, prolungando la vita utile del mouse e consentendo di personalizzare la forza di attuazione dei clic. I pulsanti pivoted offrono un feedback tattile rapido e preciso, migliorando la reattività durante il gameplay.

Attualmente disponibile su Amazon a soli 106,90€, con uno sconto del 33%, questo è il momento ideale per approfittare dell’offerta. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra esperienza di gioco con un mouse che combina tecnologia avanzata, durata e comfort.

