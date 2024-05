Assassin's Creed Mirage Deluxe a un prezzo SHOCK! Lo paghi MENO di 40€!

Scoprite su Amazon questa imperdibile offerta inerente alla versione PS5 di Assassin's Creed Mirage Deluxe, ora proposto a soli 39,99€! Immersi in un'avventura unica, seguirete il percorso di un giovane ribelle fino a diventare Maestro Assassino, esplorando la maestosa Bagdad e scoprendo i segreti degli Assassini. Questa edizione include un completo ispirato a Prince of Persia, oltre a molti altri contenuti bonus che arricchiranno la vostra esperienza di gioco. Inizialmente proposto a 59,99€, approfittando di questa offerta risparmierete il 33%, un affare imperdibile per tutti i fan e i nuovi arrivati della serie.

Assassin's Creed Mirage Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Mirage Deluxe (qui trovate la nostra recensione completa) si rivela l'acquisto ideale per tutti gli appassionati di videogiochi che amano immergersi in avventure ricche di azione e di una profonda narrazione. Questo titolo, in particolare, è pensato per chi ha sempre desiderato esplorare le origini del celebre Credo degli Assassini, attraversando le vicende di un giovane ribelle nella sua ascesa a Maestro Assassino.

Oltre al gioco base, questa edizione Deluxe include contenuti aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco, come un pacchetto ispirato a Prince of Persia, livree per aquila e cavalcatura, armi esclusive e molto altro ancora. Inoltre, è incluso un artbook digitale e la colonna sonora digitale per gli amanti dei contenuti extra, rendendo l'offerta ancora più invitante. Considerando anche la missione bonus "I quaranta ladroni", Assassin's Creed Mirage Deluxe soddisfa le esigenze di chi cerca un'avventura videoludica completa, che unisce una ricca narrazione a un gameplay dinamico e coinvolgente.

Assassin's Creed Mirage Deluxe è raccomandato per gli appassionati della serie e i nuovi giocatori che cercano un'avventura ricca di azione e storia. Con il notevole sconto offerto dal prezzo di lancio, ora è il momento ideale per immergersi in uno dei capitoli più avvincenti di questa storica saga. La combinazione tra contenuti esclusivi del pacchetto Deluxe e l'intrigante prezzo di 39,99€ rende questa offerta imperdibile per chi desidera vivere un'esperienza di gioco profonda e soddisfacente.

