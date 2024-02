MA CHE BOMBA! Robot aspirapolvere 2 in 1 ECOVACS T10 Plus a meno di 400€!

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere in grado di svolgere contemporaneamente funzioni di aspirazione e lavaggio dei pavimenti, dotato anche di una stazione di svuotamento automatico, il modello ECOVACS DEEBOT T10 Plus potrebbe essere la scelta ideale per voi. Questo robot smart è offre una serie di funzionalità all'avanguardia e può trattenere polvere e sporco per 60 giorni senza richiedere interventi manuali. Grazie a un'offerta su Amazon, oggi potrete acquistarlo a soli 399,00€ anziché 449,00€, con un risparmio dell'11%!

ECOVACS ROBOTICS T10 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è la scelta ideale per chi vive in una casa molto grande e necessita di pulire pavimenti realizzati in materiali diversi, grazie alla sua batteria da 5200mAh che supporta fino a 260 minuti di pulizia. Con una potenza di aspirazione da 3000Pa e un sistema di lavaggio oscillante ad alta frequenza, risponde alle esigenze di pulizia profonda per mantenere la vostra casa sempre immacolata. La tecnologia AIVI 3.0 gli consente di identificare e evitare fino a 18 tipi comuni di ostacoli, come scarpe e cavi, grazie a una fotocamera che garantisce prestazioni ottimali anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema di mappatura e navigazione TrueMapping 2.0 crea mappe precise della casa, migliorando l'efficienza della pulizia.

Questo prodotto si dimostra eccezionale per chi ha animali domestici o familiari che soffono di allergie, poiché è in grado di raccogliere efficacemente peli e polveri. La stazione di svuotamento automatico riduce notevolmente il fastidio della manutenzione quotidiana, garantendo fino a 60 giorni senza la necessità di svuotare manualmente il sacchetto.

Se state cercando un aiuto efficace per la pulizia quotidiana della vostra casa, ECOVACS DEEBOT T10 Plus è la scelta perfetta. Potete controllarlo tramite app o assistenti vocali, programmando le pulizie di casa a distanza. Questo robot aspirapolvere diventerà il vostro alleato indispensabile per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta, soprattutto mentre è disponibile al prezzo vantaggioso di 399,00€!

