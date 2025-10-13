Tamashii Nations ha ufficialmente aperto le prenotazioni per la nuova SH Figuarts di Bandai dedicata ad Armored All Might, uno dei personaggi più amati e iconici di My Hero Academia. Il celebre “Simbolo della Pace” torna in scena con una versione inedita e spettacolare, dotata di un’armatura mai vista prima che ne esalta la potenza e l’imponenza.

Armored All Might - SH Figuarts

Direttamente dall’anime TV, questa nuova proposta della linea SH Figuarts unisce il carisma del più grande eroe di sempre a un design futuristico e dettagliato, capace di catturare l’essenza del personaggio in una forma completamente nuova. Con i suoi 195 mm di altezza, Armored All Might domina la scena grazie a una scultura imponente, una colorazione accurata e materiali di alta qualità come ABS e PVC, che garantiscono robustezza e un impatto visivo eccezionale.

Il corpo massiccio, rinforzato dall’armatura, è stato progettato con articolazioni di ultima generazione, che consentono di ricreare con precisione le pose più iconiche dell’eroe. Bandai, come da tradizione, cura ogni dettaglio per offrire ai collezionisti un prodotto non solo esteticamente impeccabile, ma anche altamente posabile e durevole nel tempo.

Il set include una ricca selezione di accessori intercambiabili, pensata per esaltare la spettacolarità delle esposizioni. Tra questi, diverse mani per ciascun lato, ideali per pose d’attacco o gesti eroici, due volti alternativi che permettono di passare da un’espressione serena a una da combattimento, e una testa speciale con maschera danneggiata, un chiaro omaggio alla battaglia finale, uno dei momenti più emozionanti dell’anime. Completano l’equipaggiamento le parti opzionali per la “Black Whip”, l’abilità che combina la potenza di All Might con i poteri del One For All.

Prezzo e data di uscita

Realizzata in PVC e ABS, la figure sarà disponibile in Giappone da aprile 2026, mentre l’arrivo sul mercato italiano è previsto per giugno 2026 tramite Cosmic Group, distributore ufficiale di Bandai. Il prezzo indicativo sarà di 95,00 euro, una cifra che riflette la qualità costruttiva e la cura nei dettagli che contraddistinguono le produzioni Tamashii Nations.