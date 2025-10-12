Bandai ha annunciato l’apertura dei preordini per l’AV-98 Ingram Unit 1, tratto dall’anime Mobile Police Patlabor, un vero e proprio cult del genere mecha prodotto da Sunrise nel 1989. Questa nuova uscita, appartenente alla linea Robot Spirits di Tamashii Nations, rappresenta una ristampa fedele del modello originale rilasciato nel 2016, pensata per tutti i fan e i collezionisti che desiderano aggiungere alla propria collezione uno dei robot più iconici della serie.

AV-98 Ingram Unit 1 - Robot Spirits

L’AV-98 Ingram Unit 1 è un Labor di terza generazione sviluppato dalla Shinohara Heavy Industries (SHI), impiegato nel corpo di polizia metropolitana per contrastare i crimini commessi da altri mecha. Nell’anime, ambientato in un futuro in cui le macchine umanoidi vengono utilizzate in diversi settori, l’Ingram si distingue per la sua capacità di muoversi con un’elevata agilità e naturalezza, qualità fedelmente riprodotte in questa figure grazie a una posabilità eccezionale e a un’accurata attenzione ai dettagli.

Realizzato in PVC e ABS, il modello misura 12,5 cm di altezza e vanta una grande fedeltà all’anime, sia nelle proporzioni che nella colorazione. Nella confezione sono inclusi numerosi accessori: tre paia di mani intercambiabili, la Type 98 Command Car, due versioni dello Stun Baton (una retratta e una estesa), il Revolver, un polso allungato per ricreare la scena in cui l’Ingram afferra l’arma, antenne di ricambio, uno scudo dotato di ganci per lo Stun Baton e un volto aggiuntivo che raffigura lo stato disattivato del Labor.

Prezzo e data di uscita

Il distributore ufficiale italiano Cosmic Group ha già avviato i preordini del modello, che verrà lanciato in Giappone ad aprile 2026 e successivamente in Italia a luglio 2026. Il prezzo consigliato al pubblico sarà di circa 65,00 euro, un’occasione imperdibile per chi desidera rivivere le atmosfere di Patlabor con una riproduzione di altissima qualità firmata Tamashii Nations.