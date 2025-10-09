Sackbird Studios ha annunciato la sua nascita a Baltimora, portando con sé l'esperienza maturata in alcuni dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni. La squadra fondatrice proviene direttamente dai team di sviluppo di The Elder Scrolls Online e del misterioso Project Blackbird, quest'ultimo cancellato prima di vedere la luce.

La filosofia che guida il nuovo studio si basa su principi che sembrano andare controcorrente rispetto alle dinamiche tipiche delle grandi produzioni. David Worley, direttore operativo di Sackbird Studios, ha spiegato che l'obiettivo principale è quello di liberarsi dalle pressioni dei risultati trimestrali e dalle lunghe attese per ottenere l'approvazione dei progetti. "Dopo anni nelle grandi produzioni AAA, volevamo la libertà di correre rischi intelligenti senza dover aspettare un via libera o inseguire obiettivi trimestrali", ha dichiarato Worley.

Il modello di business adottato rappresenta una scelta coraggiosa nel settore: lo studio è interamente posseduto e finanziato dai dipendenti stessi. Questa struttura garantisce che le decisioni vengano prese esclusivamente da persone appassionate di videogiochi, eliminando interferenze esterne che potrebbero compromettere la visione artistica dei progetti.

La genesi di Sackbird Studios affonda le radici in una vicenda che ha toccato profondamente i suoi fondatori. Lee Ridout, CEO della nuova compagnia, ha rivelato che la cancellazione di Project Blackbird e i conseguenti licenziamenti hanno rappresentato il catalizzatore per questa nuova avventura imprenditoriale. "Quando ho saputo che Blackbird veniva cancellato e molte persone perdevano il lavoro, si è accesa una scintilla", ha raccontato Ridout.

Nonostante il cambiamento radicale, i fondatori mantengono un atteggiamento di gratitudine verso la loro esperienza precedente. Ridout ha sottolineato come il periodo trascorso presso ZeniMax Online Studios sia stato formativo sia dal punto di vista professionale che personale, fornendo le competenze necessarie per affrontare questa nuova sfida imprenditoriale.

La struttura organizzativa di Sackbird Studios riflette una precisa filosofia gestionale che privilegia la qualità rispetto alla quantità. Attualmente composto da meno di dieci persone, il team è descritto come un "ambiente che mette gli sviluppatori al primo posto", con una prospettiva a lungo termine e una squadra ristretta ma altamente qualificata. Questa composizione include ex dirigenti e contributori chiave di The Elder Scrolls Online, oltre agli sviluppatori principali del progetto Blackbird.

Quanto al futuro creativo dello studio, i dettagli rimangono ancora avvolti nel mistero. Il team sta attualmente lavorando a un progetto originale destinato alle console e al PC, ma ha scelto di mantenere il riserbo sui dettagli specifici. La strategia comunicativa adottata prevede di condividere maggiori informazioni solamente "quando il gioco sarà pronto", dimostrando un approccio che privilegia la sostanza rispetto alla promozione prematura.