Apple 2022 iPad Pro 11" da 128GB in OFFERTA su Amazon!

Apple iPad Pro 2022 da 11" da 128GB è attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo speciale di 969€, rispetto al costo originale di 1.069,00€. Questo rappresenta un risparmio del 9%, permettendovi di godere di tutte le sue avanzate caratteristiche a un prezzo più accessibile. Dotato di un brillante display Liquid Retina da 11", chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core, e fotocamere di qualità professionale, è l'ideale per chi cerca prestazioni elevatissime. Grazie alla sua connettività Wi-Fi 6E ultraveloce e alla compatibilità con Apple Pencil (2ª generazione), Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio, è perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero.

Apple 2022 iPad Pro 11" (128GB), chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad Pro 2022 da 11" da 128GB è un dispositivo all'avanguardia pensato per i professionisti creativi e gli appassionati di tecnologia che cercano prestazioni elevate senza compromessi. Dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici che offre colori vivaci e dettagli nitidi, questo modello è ideale per chi lavora con la grafica, il design o la fotografia. Il potente chip M2 garantisce una fluidità impeccabile nell'esecuzione di applicazioni pesanti e giochi ad alta definizione, rendendo questo iPad un sostituto perfetto per un computer portatile tradizionale per gli utenti in movimento.

Le fotocamere da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo) con supporto per la realtà aumentata si riveleranno strumenti preziosi per chi lavora nel campo della creazione di contenuti, offrendo possibilità espressive senza precedenti. La connettività Wi-Fi 6E ultraveloce e la batteria che dura tutto il giorno garantiscono che i professionisti possano rimanere connessi e produttivi senza la costante preoccupazione di trovare una presa di corrente.

Ridotto da 1069€ a 969€, l'Apple iPad Pro 2022 da 11" da 128GB rappresenta una scelta eccellente sia per professionisti che per studenti grazie al suo ampio set di funzionalità. La combinazione di potenza, versatilità e l'offerta di una batteria che dura tutto il giorno lo rendono un investimento prezioso per chi cerca un dispositivo capace di soddisfare sia esigenze di lavoro che di svago. Consigliamo vivamente l'acquisto per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e le sue capacità all'avanguardia tipiche dei prodotti Apple.

Vedi offerta su Amazon