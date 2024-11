Apple AirPods 4 IN OFFERTA per il Black Friday! IMPERDIBILI!

Continua la settimana del Black Friday su Amazon, offrendo sconti imperdibili su una vasta gamma di prodotti. Tra le offerte più interessanti, spiccano gli Apple AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, ora disponibili a soli 179,99€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo consigliato di 199€.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli AirPods 4 rappresentano l'ultima evoluzione degli auricolari wireless di Apple, combinando un design rinnovato con funzionalità avanzate per un'esperienza d'ascolto senza precedenti. Il nuovo design offre un comfort superiore, grazie a un profilo ottimizzato e a uno stelo più corto, permettendo di controllare musica e chiamate con un semplice tocco.

La cancellazione attiva del rumore riduce efficacemente i suoni esterni, consentendo un'immersione totale nella musica o nelle chiamate. Inoltre, la modalità Trasparenza permette di percepire i suoni ambientali quando necessario, offrendo un equilibrio perfetto tra isolamento e consapevolezza dell'ambiente circostante.

Equipaggiati con il potente chip H2, gli AirPods 4 offrono un'audio adattivo che bilancia in tempo reale la cancellazione del rumore e la modalità Trasparenza, garantendo sempre la migliore esperienza d'ascolto. La funzione "Rilevamento conversazione" abbassa automaticamente il volume degli auricolari quando si inizia a parlare con qualcuno, facilitando le interazioni senza dover rimuovere gli auricolari.

La qualità delle chiamate è stata notevolmente migliorata grazie alla funzione "Isolamento vocale", che riduce il rumore di fondo e rende la voce più chiara per l'interlocutore, anche in ambienti rumorosi. Inoltre, le nuove interazioni con Siri permettono di controllare la riproduzione musicale, effettuare chiamate o gestire gli impegni con semplici comandi vocali o gesti della testa, come annuire o scuotere delicatamente.

L'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa offre un suono avvolgente, simile a quello cinematografico, durante l'ascolto di musica, la visione di film o serie TV e durante le sessioni di gioco.

La custodia di ricarica, completamente riprogettata, è la più piccola della categoria e supporta la ricarica tramite cavo USB-C, cavo per la ricarica di Apple Watch o caricabatterie certificato Qi, offrendo fino a 30 ore di autonomia complessiva.

Questa offerta rappresenta un'opportunità unica per acquistare gli AirPods 4 a un prezzo scontato durante la settimana del Black Friday su Amazon. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di migliorare la vostra esperienza d'ascolto con uno dei dispositivi più avanzati di Apple.

