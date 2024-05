Ecco come ottenere un buono da 10€ per i tuoi acquisti Amazon

Amazon ha lanciato una promozione che offre un buono di 10€ ottenibile rapidamente seguendo pochi passaggi. Dopo il credito gratuito di 15€, questa nuova offerta è facile da ottenere: basta accedere alla pagina della promozione per verificare l’idoneità e scoprire se si può ricevere il buono!

Scopri se sei idoneo

Buono Amazon da 10€, come riscattarlo?

Per ottenere lo sconto, visitate la pagina dedicata all'offerta, applicate la promozione e riceverete un buono di 10€ utilizzabile su un'ampia gamma di articoli, anche quelli utili per le vostre vacanze estive. La promozione è valida per i primi 10.000 clienti che soddisfano i termini dell'offerta, quindi è consigliabile verificare l’idoneità il prima possibile!

Come usare il coupon

Utilizzare il coupon è molto semplice! Per prima cosa, aprite la pagina dell'offerta e verificate che compaia un box con la scritta "Buone notizie, sei eleggibile per l’offerta".

In tal caso, potrete procedere senza problemi. Scorrete fino in fondo alla pagina e cliccate su "Applica promozione". Il buono di 10€ verrà applicato automaticamente al primo acquisto idoneo durante il checkout.

Termini e condizioni dell'offerta

L’offerta è riservata ai clienti Amazon che hanno ricevuto una comunicazione diretta tramite banner, email o notifica push e che vedono il banner “Sei idoneo per questa offerta” nella pagina dell’offerta dopo aver effettuato l’accesso al proprio account.

I clienti idonei che cliccano su “Applica promozione” prima della scadenza dell’offerta riceveranno un buono sconto di 10€ sul prossimo acquisto idoneo di almeno 25€, valido per 15 giorni dall'attivazione dell'offerta tramite il pulsante “Applica promozione”.