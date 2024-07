Altro che Prime Day! Questi auricolari Bose costano ANCORA MENO! - 40%

Se siete alla ricerca di auricolari di alta qualità, performanti e ad un prezzo scontato, l'offerta attuale di Amazon sui Bose QuietComfort Earbuds II è imperdibile. Con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 158€, potete acquistarli a soli 179,95€. Un prezzo che batte anche le offerte del Prime Day 2024! E se state cercando nuovi auricolari da gaming, date un'occhiata alla nostra guida dedicata.

Bose QuietComfort Earbuds II, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II rappresentano l'apice dell'innovazione nella tecnologia di cancellazione del rumore. Grazie alla tecnologia CustomTune, la cancellazione del rumore si adatta alla forma delle vostre orecchie, riuscendo a ridurre efficacemente i suoni più difficili da filtrare, come le voci. Questo assicura un'esperienza di ascolto immersiva, eliminando le distrazioni sonore esterne.

Le conversazioni telefoniche saranno sempre chiare e naturali, grazie ai quattro microfoni antirumore presenti in ciascun auricolare. Questi microfoni si concentrano sulla vostra voce, filtrando i rumori ambientali e il vento, migliorando ulteriormente la qualità delle chiamate attraverso una sofisticata tecnologia di elaborazione digitale del segnale.

Controllare la vostra musica non è mai stato così semplice. Gli auricolari wireless Bose QC Earbuds II sono dotati di comandi touch intuitivi, permettendovi di riprodurre o mettere in pausa la musica, regolare il volume, cambiare brano e rispondere alle chiamate senza dover usare il telefono. Questo sistema touch vi consente di avere le mani libere, così da poter rimanere concentrati sulle vostre attività.

Resistenti al sudore e alle intemperie, questi auricolari sono costruiti per durare. Con una classificazione ambientale IPX4, gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II resistono a sudore, pioggia e schizzi, rendendoli perfetti per ogni situazione, dalle sessioni di allenamento intense alle passeggiate sotto la pioggia. La rete acustica protegge dall'umidità e dal sporco, assicurando che gli auricolari continuino a funzionare perfettamente anche in condizioni meno ideali.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Con un prezzo di soli 179,95€, che è più basso di quello del Prime Day 2024, gli auricolari Bose QuietComfort Earbuds II sono un acquisto intelligente per chi cerca il meglio in termini di qualità audio e funzionalità. Affrettatevi, perché queste occasioni non durano per sempre!

