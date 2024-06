Altoparlante W-KING a soli 76€: è portatile e impermeabile!

In cerca di una cassa Bluetooth e portatile per sentire la vostra musica all'aperto durante le belle giornate estive? L'altoparlante W-KING, con le sue prestazioni potenti ed un elegante design in nero e verde, è attualmente in offerta su Amazon a soli 76,70€, rispetto al prezzo originale di 84,99€. Ciò si traduce in un risparmio del 10% su un dispositivo di alta qualità, con connessione facile tramite Bluetooth. Perfetto per escursioni all'aperto, campeggio e feste in piscina, rappresenta una scelta eccellente per gli amanti della musica.

Altoparlante W-KING, chi dovrebbe acquistarlo?

L'altoparlante W-KING è un'opzione ideale per gli amanti della musica che desiderano un'esperienza audio potente e di qualità, sia in ambienti interni che esterni. Con i suoi doppi woofer da 60 W, doppi tweeter e un grande radiatore passivo, offre una qualità del suono ad alto livello grazie alla tecnologia DSP avanzata, rendendolo perfetto per chi cerca bassi profondi e un suono chiaro e definito. Oltre alla sua potenza, è dotato di connettività Bluetooth per abbinare facilmente dispositivi entro un raggio di 10 metri e supporta l'accoppiamento stereo wireless HD per una vera esperienza surround se si utilizzano due unità insieme.

Questo altoparlante soddisfa anche le esigenze di chi è sempre in movimento. Grazie alla sua autonomia fino a 40 ore a basso volume e alla sua capacità di funzionare come power bank grazie alla porta USB-C sul retro, è ideale per lunghe giornate all'aperto, viaggi, escursioni, campeggi e barbecue. Impermeabile con certificazione IPX6, gestisce senza problemi pioggia e schizzi, rendendolo adatto per feste in piscina o ascolto sotto la pioggia. Ciliegina sulla torta, integra un microfono per chiamate, supporto AUX e scheda TF, oltre alla connettività NFC per Android.

Attualmente offerto a 76,70€, scontato dal prezzo originale di 84,99€, l'altoparlante W-KING rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca un altoparlante Bluetooth portatile, potente e versatile. Consigliamo l'acquisto per la sua qualità audio superba e le funzionalità intelligenti come la capacità powerbank e la resistenza agli schizzi d'acqua, rendendolo ideale per ogni tipo di avventura all'aperto, viaggi o feste.

Vedi offerta su Amazon