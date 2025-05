AEW Double or Nothing 2025: card e come vederlo in streaming

L'ultima grande fermata prima di All In è Double or Nothing, uno dei PPV di punta della All Elite Wrestling. L'edizione di quest'anno si svolgerà in diretta dalla Desert Diamond Arena di Glendale, Arizona, e promette una card ricca e variegata.

Nigel McGuiness & Daniel Garcia vs FTR

Dal tavolo di commento al ring: Nigel McGuiness torna a lottare e lo fa in coppia con l'ex TNT Champion Daniel Garcia per affrontare gli FTR, ormai passati dalla parte dei cattivi dopo il tradimento ai danni di Cope.

AEW Continental Championship: Kazuchika Okada vs "Speedball" Mike Bailey

Nuovo avversario all'orizzonte per il campione nipponico: si tratta del canadese Mike Bailey, ex TNA X-Division Champion che si sta facendo un buon seguito all'interno della AEW.

Anarchy In The Arena Match: Kenny Omega, Swerve Strickland, Shibata, Powerhouse Hobbs, Samoa Joe & Willow Nightingale vs Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Nick Jackson, Matt Jackson, Wheeler Yuta & Marina Shafir

Uno dei match più folli dell'anno tornerà anche questa volta all'interno di Double or Nothing. Riusciranno i Death Riders e gli Young Bucks a coesistere?

Stretcher Match: Mark Briscoe vs Ricochet

Ricochet continua a essere tra i più odiati all'interno del roster: ad affrontarlo ci penserà Mark Briscoe in un match senza regole dove l'unico modo per vincere è posizionare l'avversario su di una barella.

AEW World Tag Team Championship: Bobby Lashley & Shelton Benjamin vs Dusty Rhodes & Sammy Guevara

I due componenti della Hurt Syndicate metteranno in palio i titoli contro gli attuali campioni di coppia della Ring of Honor, ormai da anni a questa parte brand ufficiale della AEW.

AEW Women's World Championship: Toni Storm vs Mina Shirakawa

Mina Shirakawa, vecchia conoscenza della AEW, ha ufficialmente firmato con la compagnia di Tony Khan e sfiderà l'attuale campionessa in carica in un match che promette scintille.

Owen Hart Foundation Men's Tournament Final: Will Ospreay vs "Hangman" Adam Page

L'attesissima finale del torneo nonchè main event del PPV vedrà scontrarsi i due volti principali della AEW, al momento: da un lato l'ex campione Adam Page sempre più in cerca di rivalsa, dall'altro il britannico Will Ospreay ormai determinato a diventare il protagonista assoluto della compagnia.

Chi uscirà vittorioso da Las Vegas e chi andrà per il titolo a All In, in Texas?

Dove vedere Double or Nothing in streaming

L'evento sarà disponibile nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio sulla piattaforma TrillerTV. Al momento non c'è alcuna programmazione TV per l'AEW in Italia (precedentemente era su SKY).

Immagine di copertina via All Elite Wrestling