Aereo passeggeri LEGO a soli 88€ con 9 minifigures!

Mentre aspettiamo novità da LEGO Horizon Adventures, oggi vi consigliamo un'offerta imperdibile su eBay: l'aereo passeggeri LEGO è disponibile a soli 88,19€ invece di 97,99€ grazie ad un codice sconto del 10% da applicare in pagina al momento del pagamento. Questo set include un modello dettagliato di un aereo passeggeri, accompagnato da una vasta gamma di veicoli di supporto e di una ricca serie di minifigures. Ideale per gli appassionati della linea LEGO City, offre ore e ore di divertimento. Non lasciatevi scappare l'occasione per aggiungere questo fantastico aereo alla vostra collezione o per fare un regalo davvero speciale!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 10% durante il checkout. Inserite il codice "VACANZE24" al momento del pagamento. Il codice sconto scade il 23 giugno.

Aereo passeggeri LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

L'aereo passeggeri LEGO è l'ideale per i bambini a partire dai 7 anni che sono appassionati di aeroplani. Questo set di 913 pezzi, offre un'esperienza di gioco ricca e profonda, che va ben oltre la semplice costruzione. Grazie alla varietà di veicoli inclusi, come l'aereo, l'autobus, il trattore aeroportuale, il camion del catering e il furgone per i bagagli, oltre a 9 minifigure, si possono ricreare diversi scenari stimolando l'immaginazione.

I dettagli degli interni dell'aereo, con la cabina di pilotaggio, i sedili, il corridoio e perfino i servizi igienici, offrono innumerevoli opportunità di storie e avventure. Il set è ideale per chi cerca un'esperienza di costruzione moderna e interattiva, grazie all'inclusione di istruzioni 3D nell'app LEGO Builder con cui ingrandire, ruotare e visualizzare il modello da tutte le angolazioni durante l'assemblaggio.

A 88,19€ (ricordatevi di attivare il codice sconto!), l'aereo passeggeri LEGO rappresenta un investimento nel divertimento e nell'apprendimento, offrendo una ricchezza di caratteristiche realistiche e la possibilità di interagire con diversi veicoli e scenari. Con una guida alla costruzione interattiva e accessori divertenti per le minifigure, questo set è un regalo ideale per i bambini e per gli appassionati di aeroplani di tutte le età.

