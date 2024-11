Abbonamento mensile Xbox Game Pass Ultimate: oltre 100 giochi a portata di mano a MENO DI 10€!

Se siete alla ricerca di un abbonamento gaming che unisca convenienza e un'esperienza di gioco di alta qualità, dovreste assolutamente considerare questa offerta su Instant Gaming. L’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di 1 mese è disponibile a soli 9,99€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale di 18€. Un'occasione imperdibile per ampliare il vostro catalogo di giochi e divertirvi con amici online risparmiando.

Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate di un mese, chi dovrebbe acquistarlo?

Xbox Game Pass Ultimate è la scelta ideale per chi vuole accedere a un mondo di intrattenimento senza limiti. Con oltre 100 giochi di qualità per console, PC e dispositivi mobili, questa offerta è perfetta sia per gli appassionati di titoli single-player che per chi ama sfidare gli amici online grazie all’inclusione dell’abbonamento Xbox Live Gold. Inoltre, il servizio garantisce sconti esclusivi su titoli selezionati e contenuti extra.

Un vantaggio esclusivo di questo abbonamento è la possibilità di convertire eventuali periodi residui di Xbox Live Gold o Xbox Game Pass per console o PC in Game Pass Ultimate, mantenendo la durata residua fino a un massimo di 36 mesi. In questo modo, potrete accedere a tutti i vantaggi del pacchetto Ultimate senza sprechi.

La flessibilità è un altro punto di forza. Che siate utenti console o PC, il Game Pass Ultimate vi permette di giocare ovunque grazie al supporto per il cloud gaming. Scoprite nuovi giochi, inclusi titoli appena lanciati, o riscoprite classici senza tempo, il tutto a un prezzo estremamente competitivo.

Attualmente disponibile a soli 9,99€ su Instant Gaming, questo abbonamento rappresenta un investimento eccellente per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco. Considerando il risparmio del 44% rispetto al prezzo standard, è una promozione da non lasciarsi sfuggire. Le scorte potrebbero essere limitate, quindi vi consigliamo di approfittarne al più presto.

