5 videogiochi improbabili che compreresti solo a Natale

Il Natale è il periodo dell'anno in cui ci lasciamo andare e ci concediamo quei piccoli peccati di gola videoludici che durante il resto dell’anno probabilmente eviteremmo, nella maggior parte dei casi per l'assenza di persone con cui giocare. Quest'anno, tra regali stravaganti e idee insolite, vi proponiamo cinque videogiochi improbabili (ma carini e divertenti) che potrebbero essere proprio ciò che cercate per aggiungere un po' di follia alle vostre feste natalizie.

Just Dance 2025

Just Dance è il videogioco delle feste per eccellenza, quindi perchè non giocarci a Natale con amici e parenti? Questa edizione, appena uscita, vi regala 40 nuovi brani, tra cui i successi di Ariana Grande, per ballare in compagnia e rendere un po' meno tediose le grandi riunioni di famiglia. Inoltre, con Just Dance+, avrete accesso a centinaia di brani e eventi speciali, perfetti per continuare a ballare anche dopo le feste!

Overcooked! All You Can Eat

Se vi piacciono le sfide culinarie, non potete perdervi Overcooked! All You Can Eat, che include Overcooked! e Overcooked! 2, tutti i contenuti aggiuntivi e una nuova modalità multiplayer online. Preparatevi a nuove cucine, chef e tanto caos! Con una grafica 4K e la possibilità di giocare online con i vostri amici, il divertimento è garantito anche durante le lunghe giornate invernali.

Moving Out 2

Se il trasloco non è mai stato tanto divertente, Moving Out 2 (qui la nostra recensione) è pronto a stupirvi. Con il nuovo multiplayer online e un level design ancora più entusiasmante, questo gioco offre ore di divertimento con amici e familiari. Scivolate nei panni di un F.A.R.T. (Flexible Action Relocation Technician) e preparatevi ad affrontare le sfide di trasloco più folli di sempre!

The Grinch: Christmas Adventures

Questo è un videogioco che sicuramente non giocherete durante l'anno, ma che è perfetto per il periodo natalizio! Nel classico stile natalizio, The Grinch: Christmas Adventures vi permetterà di vestire i panni del Grinch e di rubare i regali, ma con un twist: potrete far crescere il suo cuore grazie alla magia del Natale. Con enigmi, gadget stravaganti e un’atmosfera ispirata al libro di Dr. Seuss, questo gioco è ideale per chi vuole immergersi nello spirito natalizio in perfetto stile Grinch.

Bugsnax

In realtà, Bugsnax è un gioco perfetto per tutto l'anno, ma è ancora più divertente da giocare in compagnia. Sebbene non supporti la modalità multiplayer, scoprire insieme come catturare ogni insetto-snack è un'attività perfetta per le feste. Esplorate Snaktooth Island alla ricerca dei misteriosi Bugsnax, creature metà insetto e metà snack! In questo gioco di esplorazione, caccia e risoluzione di enigmi, il vostro obiettivo sarà quello di riunire gli abitanti di Snaxburg e scoprire la verità dietro i misteri dell'isola. Un'avventura unica, dove ogni scoperta porta con sé un mix di risate e curiosità!

Preparatevi a vivere un Natale all’insegna del gioco, dove l'improbabile diventa la norma e il divertimento non finisce mai!