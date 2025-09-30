Il mondo dei videogiochi giapponesi ci ha abituati a storie di trasformazioni creative, ma quella di Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties rappresenta un caso particolarmente interessante di evoluzione progettuale. Quello che doveva essere un semplice video non interattivo allegato al remake di Yakuza Kiwami 3 si è trasformato in un'avventura completamente giocabile dedicata a uno dei personaggi più amati della serie.

Il regista Ryosuke Horii ha rivelato in un'intervista a Famitsu come il progetto originale fosse molto più limitato nelle sue ambizioni. L'idea iniziale prevedeva la creazione di contenuti video per approfondire la figura di Yoshitaka Mine, l'antagonista principale di Yakuza 3, offrendo ai giocatori una maggiore comprensione del personaggio attraverso una narrazione cinematografica. Tuttavia, il team di sviluppo ha presto realizzato che questa soluzione avrebbe potuto lasciare insoddisfatti i fan della serie.

"Se dovevamo raccontare la sua storia, sarebbe stato meglio renderlo giocabile", ha spiegato Horii, sottolineando come la trasformazione da contenuto passivo a esperienza interattiva rappresentasse una sfida creativa che lo studio voleva affrontare. La consapevolezza che questa potesse essere un'opportunità irripetibile ha spinto il team verso una direzione completamente diversa rispetto ai piani iniziali.

La popolarità di Mine tra i fan della serie ha giocato un ruolo determinante nella decisione finale. Come ha sottolineato il produttore della serie Hiroyuki Sakamoto, nonostante il personaggio appaia esclusivamente in Yakuza 3 senza comparire in nessun altro capitolo principale della saga, Mine si posiziona costantemente tra i primi cinque personaggi preferiti dai fan. Questo dato ha fornito al team la fiducia necessaria per investire risorse significative nello sviluppo di un'esperienza dedicata interamente a lui.

La struttura del prodotto finale riflette questa doppia natura del progetto. I giocatori potranno scegliere direttamente dalla schermata principale se giocare Yakuza Kiwami 3, il remake moderno dell'avventura originale del 2009, oppure immergersi nell'esperienza completamente nuova di Dark Ties. Questa configurazione permette di offrire due prospettive complementari dello stesso universo narrativo.

Il capo dello studio Masayoshi Yokoyama ha descritto Dark Ties come un'esplorazione delle origini di Mine, concentrandosi sui suoi primi passi nel mondo criminale giapponese. La narrazione si svilupperà principalmente a Kamurocho, la ricostruzione virtuale di Kabukicho che rappresenta il cuore pulsante della serie, dove intrighi e legami personali si intrecciano in una complessa rete di relazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata ai contenuti secondari che approfondiranno il legame tra Mine e Kanda, offrendo ai giocatori numerose attività opzionali per esplorare gli aspetti più intimi della personalità del protagonista. Questo approccio narrativo promette di rivelare sfaccettature inedite di un personaggio che i fan conoscono principalmente nel suo ruolo di antagonista.

L'uscita prevista per il 12 febbraio 2026 posiziona il bundle in un momento strategico per l'industria videoludica. La disponibilità su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PC via Steam garantisce una copertura capillare del mercato, permettendo alla doppia esperienza di raggiungere il pubblico più ampio possibile indipendentemente dalla piattaforma di preferenza.