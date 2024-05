10% di sconto extra su gaming e collezionisimo con questo coupon eBay

Non perdete questo nuovo coupon eBay per i gamer appassionati! Con l'arrivo della primavera, è il momento perfetto per aggiornare la vostra postazione di gioco con il meglio della tecnologia a prezzi scontati. Grazie al coupon "BUNDLE24", potrete ora beneficiare di uno sconto del 10% su una vasta selezione di prodotti gaming su eBay, a patto, tuttavia di acquistare anche un prodotto di collezionismo. In questo modo, potrete risparmiare il 10% sia su giochi di carte collezionabili e altri prodotti da collezione che su accessori e videogiochi.

N.B.: Ricordate di inserire il codice "BUNDLE24" al momento del checkout per attivare lo sconto.

Vedi offerte su eBay

Coupon sconto del 10%, perché approfittarne?

Questo coupon non solo riguarda i tradizionali giochi e console, ma si estende anche a accessori come cuffie, tastiere gaming, e mouse di alta precisione, nonché sedie ergonomiche per sessioni di gioco prolungate. Indipendentemente dal vostro livello di competenza o interesse, troverete sicuramente qualcosa che potrà migliorare la vostra esperienza di gioco. Ecco i dettagli del coupon:

Codice: BUNDLE24

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 6 maggio 2024 ore 9:00

Fine: 12 maggio 2024 ore 23:59

La possibilità di utilizzare il coupon due volte consente di pianificare acquisti sia per te che per un vostroamico, massimizzando così il risparmio e rinnovando la vostra area gaming con gli strumenti più innovativi sul mercato. Non dimenticate, l'offerta scade il 12 maggio, quindi è il momento di agire velocemente e approfittare di questa eccezionale occasione su eBay!

