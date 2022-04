Arriva un soulslike alla Dark Souls, con un tocco di H.P. Lovecraft

Il piccolo team Euclidean Studios ha annunciato un nuovo gioco d’azione-avventura story-driven, in terza persona, dark fantasy, fortemente ispirato a Dark Souls e Planescape: Torment, chiamato Nazralath: The Fallen World.

Considerando il clamore ottenuto Elden Ring (che trovate su Amazon a un prezzo davvero molto interessante) non sorprende l’arrivo di ‘figli illegittimi’ di vario genere.

Solo pochi giorni fa è stato mostrato un nuovo video di Thymesia, soulslike dalle tinte gotiche che non sembra essere davvero niente male.

Senza contare anche il souls Made in Italy più promettente di tutti i tempi, ossia Project Galileo, in uscita nei prossimi mesi.

Per celebrare questo annuncio, lo studio ha rilasciato il trailer di debutto di Nazralath: The Fallen World che potete trovare poco sotto, assieme ad alcune immagini.

Il gioco promette di concentrarsi su una narrazione avvincente e su fasi di esplorazione esplorazione attraverso un mondo ricco di fascino e atmosfera oscura e malata.

Oltre a Dark Souls e Planescape Torment, il gioco avrà influenze dalle opere artistiche di Zdzisław Beksińsk e i romanzi di H.P. Lovecraft.

Il video mette in mostra un gameplay piuttosto grezzo e poco rifinito, nonostante da quello che è stato reso noto fino a questo momento Nazralath: The Fallen World si trova ancora in una fase iniziale dello sviluppo, oltre a mancare ovviamente una data di uscita e le piattaforme di riferimento (con PlayStation e Xbox in prima fila).

Restando in tema, avete letto che un fan ha da poco deciso di dare vita a un demake a 8-bit di Elden Ring, per un risultato finale davvero affascinante.

Ma non solo: il modder chiamato ‘Sekiro Dubi’ ha infatti deciso di realizzare una versione del Colosseo segreto dell’ultimo souls di From totalmente attiva e funzionante.

Infine, un altro appassionato ha invece deciso di ricreare la battaglia contro Margit nello splendore del 2D, per un risultato finale sorprendente?