The Dark Pictures, il trailer del nuovo capitolo mostra un folle assassino

Continua il percorso di Bandai Namco e della sua The Dark Pictures Anthology, la serie di videogiochi horror con storie autoconclusive.

Iniziata con Man of Medan, la serie prosegue spedita ed è arrivata al suo terzo episodio ormai, esplorando vari generi e tematiche dei racconti thriller ed horror.

The Dark Pictures Anthology è nato come un progetto che avrà in totale otto titolo diversi, dove Man of Medan è stato solo il primo di una lunga serie.

L’ultimo è House of Ashes, fresco di pubblicazione di cui trovate la recensione proprio su queste pagine.

Il prossimo titolo della The Dark Pictures Anthology si chiamerà The Devil in Me e, a stretto giro dall’uscita dell’ultimo episodio, Bandai Namco ha pubblicato un primo trailer.

Il trailer è stato diffuso da The Gamer tra i tanti, e dalle immagini mostrate possiamo già intuire quello che sarà il tema della prossima avventura.

The Devil in Me era già stato annunciato lo scorso luglio, almeno il nome, ma non era emerso nessun dettaglio sui contenuti della storia, né che tipo di horror sarebbe stato.

Dal trailer, che trovate qui sotto, sembra proprio che Bandai Namco voglia rincorrere le atmosfere di film come Saw – L’Enigmista:

Vediamo infatti una serie di torture e giochi mortali inflitti a dei poveri malcapitati, da una voce narrante che, possiamo supporre, sia proprio lo psicopatico che li sta torturando.

The Devil in Me, scopriamo a fine video, sarà anche il finale della prima stagione della Dark Pictures Anthology, chissà cosa vorrà dire?

Oltre ai titoli citati, questa prima stagione comprende anche Little Hope, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa sempre con una recensione.

