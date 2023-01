Armored Core VI mostrerà il suo gameplay molto presto: c’è una data

Armored Core VI è stato il grande annuncio di From Software che, dopo Elden Ring, tornerà ad una delle sue serie più famose. Tra qualche settimana lo vedremo anche in azione.

Dopo l'ultimo soulslike la software house non aveva lasciato intendere quale potesse essere il suo futuro in questo senso.

Sebbene gli indizi hanno cominciato ad accumularsi con una certa regolarità, ma senza la proverbiale conferma da parte di From Software in alcun modo.

Che è arrivata durante gli ultimi The Game Awards, in cui abbiamo finalmente appreso l’esistenza di Armored Core VI. Ma niente di più.

Ed il 2023 inizia con i primi, grandi, reveal di gameplay, perché Amored Core VI si mostrerà con una lunga presentazione molto presto.

Come riporta The Gamer, il 3 febbraio il titolo con i mecha di From Software si mostrerà in un evento dedicato.

Bandai Namco ha annunciato la BNE Fun Live 2023 il 3 febbraio alle ore 00:00 italiane, in concomitanza con il Taipei Game Show.

Sarà una presentazione preregistrata di un’ora incentrata su Armored Core VI: The Fires of Rubicon, con la possibilità di ascoltare il produttore del gioco Yasukei Kokura.

L’evento lo potrete seguire direttamente nel player qui sopra e, dalle prime informazioni, è stato reso noto che saranno presenti almeno i sottotitoli in inglese.

Così potremmo finalmente capire come sarà questa nuova incarnazione della celebre saga, visto che negli ultimi anni From Software si è concentrata moltissimo sui soulslike.

Armored Core VI sarà infatti un soulslike con i mech? Per ora è impossibile dirlo ma, dopo il video del 3 febbraio prossimo, finalmente avremo una risposta.

Anche se, stando alle prime informazioni sommarie, pare che nonostante tutto avrà un tocco di Sekiro, in qualche modo specificato in maniera fugace.

Elden Ring, invece, a quasi un anno dalla sua uscita non ha ancora finito con i GOTY.