Elden Ring, a quanto pare, non ha finito coi GOTY

Elden Ring è stato il soulslike più popolare del 2022, in grado di vendere tantissimo e ottenere moltissimi premi, specie come Gioco dell’Anno, i quali sembrano non volersi fermare.

L’open world di casa FromSoftware (che trovate su Amazon) ha infatti quasi del tutto monopolizzato gli encomi dello scorso anno, che poco non è.

E se Elden Ring è effettivamente il Game of the Year, oltre al fatto che si è portato a casa altri tipi di premi, è ora il turno di un nuovo traguardo.

Come riportato anche da GamesIndustry.biz, il souls di From ha vinto infatti il premio come miglior gioco ai New York Game Awards.

La 12ima edizione dei New York Game Awards ha scelto Elden Ring di FromSoftware come Gioco dell’Anno. Nel corso della cerimonia svoltasi il 17 gennaio, il New York Videogame Critics Circle ha assegnato 16 premi, col souls che ha vinto anche il premio ‘Statue of Liberty Award for Best World’.

Vampire Survivors di Poncle ha vinto nella categoria miglior gioco indie. Il premio per la migliore sceneggiatura è andato a God of War Ragnarok di Sony Santa Monica e quello per la migliore recitazione ha celebrato l’interpretazione di Manon Gage nel ruolo di Marissa Marcel in Immortality di Sam Barlow.

Ecco l’elenco completo dei vincitori dei New York Game Awards 2023:

Big Apple Award for Best Game of the Year: Elden Ring

Off Broadway Award for Best Indie Game: Vampire Survivors

Herman Melville Award for Best Writing in a Game: God of War Ragnarök

Statue of Liberty Award for Best World: Elden Ring

Tin Pan Alley Award for Best Music in a Game: Metal: Hellsinger

Great White Way Award for Best Acting in a Game: Manon Gage as Marissa Marcel in Immortality

Coney Island Dreamland Award for Best AR/VR Game: Moss: Book II

Central Park Children’s Zoo Award for Best Kids Game: Kirby and the Forgotten Land

A-Train Award for Best Mobile Game: Marvel Snap

Freedom Tower Award for Best Remake: The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Joltin’ Joe Award for Best Esports Player of the Year: Masaya “aMSa” Chikamoto (VGBootCamp/Red Bull Esports)

Chumley’s Speakeasy Award for Best Hidden Gem: Signalis

NYC GWB Award for Best DLC: Destiny 2: The Witch Queen

Knickerbocker Award for Best Games Journalism: Justin Heckert, Vanity Fair

Elizabeth Jennings Graham Award for Best Educator: Ryan O’Callaghan

Andrew Yoon Legend Award Recipient: Phil Spencer

Elden Ring ha dunque conquistato, di nuovo, i consensi della maggior parte del pubblico e della critica, tra i quali figurano anche i nostri SpazioGames Awards, confermando che il soulslike open world è il vincitore assoluto del 2022.

Nonostante la mole di vittorie, Elden Ring è stato però anche il gioco più completato ma anche il più abbandonato del 2022, allo stesso tempo.