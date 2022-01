Armored Core esiste davvero? Dopo il leak ecco i primi screenshot

Il 2022 sembra essere l’anno di From Software, perché Armored Core potrebbe essere il prossimo annuncio del team di sviluppo.

Tra qualche settimana sarà il giorno di Elden Ring, il nuovo soulslike che promette faville rivoluzionando il gameplay tipico della saga.

Di un nuovo Armored Core se n’è parlato già qualche anno fa, ma all’epoca non ci fu nessuna conferma né indiscrezione reale.

Ma giusto ieri è spuntata una nuova conferma del ritorno della grande saga di mech, su cui From Software lavorò prima dell’era dei soulslike.

Si tratta dell’ennesimo rumor senza fondamento? Fino a qualche ora fa avremmo detto di sì, ma ora sono apparsi dei nuovi screenshot di Armored Core.

La fonte è quella del leak di ieri che, tramite Resetera, aveva condiviso le prime informazioni sul presunto nuovo episodio della saga.

L’utente in questione non aveva condiviso le foto ieri perché avevano un watermark, ma dopo un fine lavoro di Photoshop è riuscito a recuperare un risultato più o meno accettabile.

La qualità di questi screenshot è, come dire, discutibile, ma quello che mostrano è senz’altro qualcosa che può ricordare un nuovo episodio di Armored Core.

Dai dettagli emersi ieri sappiamo che il titolo sarà ambientato in «un mondo sci-fi creato da Hidetaka Miyazaki», con «un’azione dinamica tridimensionale» e un «alto livello di personalizzazione».

La storia si baserebbe sul controllo del Melange, una misteriosa sostanza che potrebbe fare avanzare la società umana in maniera drastica attraverso grandi progressi tecnologici. In passato questa sostanza pare sia stata già causa di danni catastrofici sul pianeta Bashtar e, dopo un periodo di inattività, ritorna a preoccupare le forze in gioco che tentano di comprendere come sfruttarla al meglio.

Nel frattempo Elden Ring si porta dietro grandi aspettative, perché sarà il miglior gioco di sempre di From Software.

Una produzione che ha visto il coinvolgimento di George R.R. Martin, di cui sono finalmente emersi i dettagli della collaborazione.