Apple vuole produrre una nuova console? Si “punta” a Xbox

Il gaming ormai è diventato una delle industrie più importanti del mondo: un’evoluzione che non è passata inosservata a Apple, che secondo le ultime indiscrezioni starebbe prendendo in considerazione l’idea di provare a imporsi con maggiore decisione nel mercato.

Dopo aver già proposto Apple Arcade, un servizio gaming in abbonamento ispirato a Xbox Game Pass e disponibile in esclusiva per i suoi dispositivi, sembrerebbe che l’azienda statunitense vorrebbe produrre una nuova console.

Per il colosso produttore di iPhone sarebbe un grande ritorno: i giocatori più nostalgici ricorderanno sicuramente Apple Pippin, la console realizzata in collaborazione con Bandai che si rivelò un flop.

Sembra che Apple stia infatti guardando con particolare attenzione Xbox per la produzione di una nuova piattaforma per il gaming: a svelarlo è stato il giornalista Jez Corden nel corso del podcast The Xbox Two (via Pure Xbox).

Il reporter di Windows Central ha infatti ammesso di aver sentito da diverso tempo che l’azienda di Cupertino avrebbe cercato di «rubare» per un lungo periodo di tempo ingegneri di Xbox, con l’intento di produrre una nuova console.

Tuttavia, lo stesso Corden ha ammesso che si tratta solo di voci di corridoio che ha sentito da molto tempo, ma di non essere sicuro di cosa effettivamente si tratterebbe il progetto, né se sarebbe ancora in produzione:

«Sono anni che sento che Apple sta esplorando l’idea di produrre una nuova console di videogiochi. E non so se sarà per il VR, o qualcosa riguardante il metaverso, o alternative del genere. Non so se si realizzerà mai e non so se l’abbiano già cancellata, perché Apple esplora tantissime cose… Non ho fonti incredibili, documenti e foto. È solo qualcosa che ho sentito».

Trattandosi di un competitor statunitense, Xbox rappresenterebbe la scelta più sensata dal quale assumere talenti per questa idea, soprattutto dopo il successo ottenuto da Series X e Series S.

Il vero competitor di Apple, qualora questa idea effettivamente si concretizzasse, secondo Jez Corden sarebbe però il gigante cinese Tencent, che in questo momento l’azienda di Cupertino vedrebbe come il rivale da sconfiggere.

Vi invitiamo a prendere questa indiscrezione con le dovute precauzioni, trattandosi di un rumor non confermato: qualora dovessero emergere ulteriori novità, vi terremo naturalmente aggiornati.

Ricordiamo che al momento la produttrice di iPhone e Mac ha deciso di investire sui videogame grazie al suo servizio in abbonamento Apple Arcade, che tra i suoi titoli include anche Fantasian, l’ultimo capolavoro RPG di Sakaguchi.

Il progetto del papà di Final Fantasy potrebbe essere anche il suo ultimo videogioco: Sakaguchi ha ammesso di aver bisogno di una pausa e che si vedrà solo in seguito che cosa succederà.