Apex Legends potrebbe arrivare molto presto su PS5 e Xbox Series X|S

Mentre le nuove generazioni di Xbox e PlayStation continuano la loro corsa incessante, molti titoli diventano next gen per adeguarsi, e tra questi potrebbe esserci anche Apex Legends.

Il battle royale di Respawn Entertainment fu lanciato un po’ a sorpresa, ma in breve tempo è diventato uno dei titoli multiplayer più giocati.

Ovviamente Apex Legends è giocabile sia su PlayStation 5 ed Xbox Series X|S in retrocompatibilità, ma già da un po’ si parla di una versione next gen nativa per le due console.

Una prima conferma era arrivata qualche tempo fa, con Respawn Entertainment che aveva fatto intendere l’arrivo delle versioni native del battle royale.

Sia EA che Respawn si erano mostrate interessate, più volte, a trasfomare Apex Legends in un gioco pienamente next gen, e il momento potrebbe essere più vicino del previsto.

Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma ormai gli indizi cominciano ad essere tantissimi per l’arrivo delle versioni aggiornate di Apex Legends.

L’ultimo è arrivato durante un’anteprima di Defiance, l’ultimo aggiornamento del battle royale, in cui Respawn ha lasciato intendere che i giocatori potrebbero doversi preparare a delle nuove versioni del titolo.

Un teasing, fatto attraverso l’immagine che trovate qui sotto, che ovviamente non riporta nessun tipo di finestra temporale, tantomeno data di uscita, per le versioni next gen di Apex Legends.

Un’annuncio che, quando arriverà, sarà sicuramente molto apprezzato dai giocatori, visto che in questo momento le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono giocabili solamente in retrocompatibilità.

Dalla versione aggiornata del gioco possiamo aspettarci sicuramente un maggior dettaglio grafico per quanto riguarda gli effetti, una risoluzione migliorata e, con tutta probabilità, i 120fps nativi.

Mentre il titolo si prepara alla Stagione 12: ci sono tantissime novità in arrivo, con tanto di leggende che entrano sul campo di battaglia.

E per celebrare il terzo anniversario di Apex Legends, Respawn Entertainment ha regalato anche tre leggende con una modalità molto particolare.