Apex Legends, versioni next-gen in arrivo? Il nuovo leak lo “conferma”

Il grande aggiornamento che porterà Apex Legends nella next-gen sembra che alla fine stia per arrivare, almeno a giudicare da quanto emerso da un nuovo importante leak.

I dataminer stanno infatti indagando da diversi giorni sui file di Apex Legends, facendo nelle ultime ore una grande scoperta: sono stati infatti già trovati i primi riferimenti alle versioni next-gen.

L’ultima stagione del popolare battle royale ha introdotto nuovi nemici e una nuova mappa, offrendo dunque una nuova sfida per i più grandi fan.

Ma l’aggiunta principale, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima, è stata sicuramente Ash, un personaggio precedentemente ammirato su Titanfall 2.

Come riportato da DualShockers, a scovare i nuovi riferimenti all’interno del codice è stato il leaker Shrugtal, molto conosciuto nella community e ritenuto una fonte affidabile.

Shrugtal ha infatti segnalato di aver scoperto delle diciture facenti riferimento ad una versione per Xbox Series X e Series S di Apex Legends, che ovviamente prima non erano presenti all’interno dei file di gioco.

In precedenza, un altro dataminer aveva scoperto riferimenti legati al DualSense, proprio a suggerire l’arrivo anche su PS5: in questo caso si è però fatto riferimento alla versione «XB5», nome in codice interno per Xbox Series X e Series S e aggiunto solo nell’aggiornamento 11.0.

Di conseguenza, sembrerebbe che EA e Respawn stiano organizzando gli ultimi preparativi per il lancio delle versioni next-gen: l’aggiunta di queste informazioni potrebbe infatti essere stato un piccolo indizio lanciato proprio ai fan più curiosi.

Al momento non sappiamo quando dovrebbero essere lanciate le versioni next-gen, ma l’inclusione di queste stringhe di codice lascerebbe intendere che il lavoro degli sviluppatori stia quasi per giungere alla sua conclusione.

Non resta dunque che aspettare un eventuale annuncio ufficiale dei diretti interessati: nel frattempo, ricordiamo come di consueto di prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni.

In ogni caso, la community sicuramente si starà augurando che l’eventuale lancio avvenga nel migliore dei modi e che non crei problemi: per un lungo periodo di tempo è stato infatti considerato ingiocabile.