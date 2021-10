Apex Legends, nuova mappa (e nemici) in arrivo, molto presto

Nonostante col tempo abbia riguadagnato molto dell’interesse perduto, Apex Legends si prepara ora a una Stagione 11 davvero ricca e piena di novità di un certo spessore.

Il titolo sviluppato da Respawn Entertainment, pur non riuscendo a raggiungere i numeri di mostri sacri come Fortnite, è infatti riuscito a imporsi come un piccolo classico del genere dei battle royale.

Il team ha da poco annunciato a tutto il pubblico la nuova stagione, svelando ufficialmente la nuova leggenda giocabile che sarà introdotta.

In questo modo è stato confermato il leak emerso nelle scorse settimane, che aveva già svelato in anteprima le sue abilità.

Come riportato anche da GamesRadar+, il team di Apex Legends ha rivelato una nuovissima mappa per la prossima Stagione 11 prevista per il mese prossimo.

Nel tweet sottostante trovate il nuovo trailer di Escape, tagline ufficiale della prossima season del battle royale di Respawn.

Il video mostra le leggende in procinto di partire verso un’isola tropicale paradisiaca, prima di essere vittima di un’imboscata da parte di creature mostruose.

In basso, il video che mostra le novità in arrivo:

The Legends are taking a vacation and they’re ready for some fun in the sun…or at least, they think they are. Plan your getaway when Apex Legends: Escape launches November 2. 🌴 pic.twitter.com/vMVXm1H08w — Apex Legends (@PlayApex) October 21, 2021

Il trailer anticipa quindi una mappa nuova di zecca in arrivo per la Stagione 11, una mappa che metterà in scena anche l’orribile fauna locale come nuova forza antagonista con cui i giocatori dovranno confrontarsi.

Del resto, anche i Flyers che circondano la mappa King’s Canyon hanno già dato modo ai partecipanti alle varie battaglie di stare molto attenti agli avversari controllati dalla CPU.

Ricordiamo in ogni caso che l’arrivo della precedente Stagione 10 aveva però introdotto un bug piuttosto fastidioso, che causava agli utenti di perdere i progressi relativi al battlepass e alle ricompense.

Senza contare che per l’uscita della Stagione 11 dovrebbe essere risolto un altro problema legato alle pose animate.

Vero anche che la Stagione 11 non dovrebbe rivoluzionare particolarmente il gameplay, visto che al varco non è prevista una delle feature più richieste dai fan.