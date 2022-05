Apex Legends Mobile è pronto a tuffarsi: ecco la data di uscita

Apex Legends Mobile è sulla bocca degli appassionati di battle royale da molto, e finalmente abbiamo la data di uscita dell’atteso porting per smartphone e tablet.

Il battle royale, che ha una sua linea di Funko Pop su Amazon, si prepara quindi allo sbarco nell’affollatissimo mercato mobile.

Il quale è già presidiato con potenza da Call of Duty Mobile, che di recente ha svelato un numero di download complessivi davvero pauroso.

E sta arrivando anche Warzone in versione mobile, come emerso di recente durante un annuncio, un porting vero e proprio.

Dopo tante news ma poche conferme definitive, Respawn Entertainment ha svelato la data di uscita di Apex Legends Mobile, ed è molto vicina.

Il tutto con un trailer cinematico che presenta la Stagione 1 della versione mobile del battle royale. Eccolo qui:

Apex Legends Mobile sarà disponibile a partire dal 17 maggio 2022, sia su iOS che Android. I giocatori che si preregistrano potranno sbloccare ricompense esclusive, tra l’altro.

Nel caso vogliate farlo, ecco i requisiti per giocare su smartphone:

In occasione di un recente panel, riportato da VGC, il design director del titolo, Jordan Patz, ha svelato alcune informazioni sul porting:

«Abbiamo creato questo gioco da zero con ottimizzazioni mobile-first e contenuti esclusivi per dispositivi mobile, per assicurarci che il gioco sembri come Apex e allo stesso tempo fresco e nuovo. […] E ovviamente stiamo aggiungendo alcuni colpi di scena per eccitare anche i fan della vecchia scuola»