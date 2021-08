Apex Legends Stagione 10, bonus gratis con il Battle Pass di Emergence

Le novità in arrivo per Apex Legends sono davvero tante, per una Stagione 10 che promette di essere davvero sorprendente.

Questo sorprende, specie a ridosso della tabula rasa di cheater di Apex Legends relativi alla versione PS4 del gioco.

Vi abbiamo infatti reso noto alcune ore fa che Respawn ha sospeso più di 2000 cheater, che hanno abusato di un exploit per rimanere alti in classifica.

Ora, il gioco sta per introdurre una nuova Leggenda, oltre a tante altre novità che sicuramente manderanno in estasi i fan.

La nuova stagione di Apex Legends si chiamerà Emergence ed includerà tra le varie cose un personaggio mai visto prima: Seer.

Oltre alle Leggende, com’è possibile intuire dal trailer che trovate poco sopra i giocatori potranno mettere mano a un bel po’ di cosmetici e bonus di vario tipo (via GamingBolt).

Nel Battle Pass sono infatti attesi al varco nuovi set per Seer, Horizon e Valkyrie, oltre a pacchetti musicali, stendardi, olospray, emote e altro ancora.

Ma non solo: avremo anche skin come “Aerial Evolution” di Valkyrie (al livello 25), oltre a “Biotic Luminary” di Horizon (disponibile al livello 50).

Ai livelli 100 e 110, i giocatori potranno invece mettere mano rispettivamente a “Symbiotic Relationship” e “Fatal Injection” per Volt.

Se deciderete di non acquistare il battle pass, sono comunque previste gratis 300 monete Apex e 7 Apex Packs con 11 rivestimenti per armi, oltre a un costume per Bloodhound.

La nuova stagione di Apex Legends verrà lanciata in ogni caso il 3 agosto, ossia a partire dalla giornata di domani.

Questa, meglio ricordarlo ancora, si concentrerà molto sulla nuova Leggenda, annunciata con un trailer apparso online nelle scorse settimane.

L’arrivo della Stagione 10 proporrà in ogni caso cinque importanti novità nel battle royale di Respawn Entertainment.