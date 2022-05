L’anti-Fortnite è cyberpunk, in Unreal Engine 5, e arriva nel 2023

Gunzilla Games ha annunciato oggi Off The Grid, un nuovo sparatutto in terza persona battle boyale che utilizzerà l’Unreal Engine 5.

Senza nulla togliere a giochi analoghi come Fortnite – di cui potete trovare tantissimi prodotti a tema su Amazon questo nuovo titolo uscirà solo su piattaforme current-gen, e punta a una data di uscita nel 2023.

Considerando che il cyberpunk è tornato di moda grazie al successo del titolo CD Projekt RED, non sorprende vedere nuovi progetti ambientati in un futuro distopico.

Off the Grid prevede di evolvere il genere attraverso una forte enfasi sulla progressione narrativa, guidata dal Chief Visionary Officer Neill Blomkamp e dallo script writer Richard K. Morgan.

Inoltre, il veterano del settore Olivier Henriot (Far Cry, Assassin’s Creed) ha assunto il ruolo di direttore narrativo esecutivo, garantendo una ricchezza di talenti di alto livello per dare vita al mondo di OTG.

Off The Grid supporterà combattimenti con 150 giocatori in schermaglie PvP (Player Vs Player), così come missioni di trama PvE (Player Vs Environment) utilizzando la stessa mappa abitata da altri giocatori in tempo reale.

Secondo il comunicato stampa (via DSO Gaming), i giocatori avranno la libertà di controllare come si svolgerà la storia dalle tinte hard-boiled, con ogni decisione presa che avrà un impatto diretto sul gameplay. I giocatori potranno inoltre creare, personalizzare e scambiare i loro oggetti di gioco tra di loro.

In OTG, i confini tra eroe e cattivo si confonderanno, mentre i giocatori saranno chiamati a combattere per sopravvivere alle battaglie.

Neill Blomkamp ha reso noto: «Con OTG, la nostra ambizione non è solo quella di creare il Battle Royale 2.0 aggiungendo una profonda progressione del giocatore, ma di costruire un mondo in evoluzione progettato per assumere una vita propria, cambiando in modi inaspettati ogni volta che un giocatore si ricongiunge al gioco».

«Con un approccio innovativo al flusso della sessione principale di battle royale e una profonda esperienza narrativa, aggiungiamo uno scopo ad ogni elemento del gioco, spingendo i giocatori a visitare ripetutamente il mondo di OTG dato che ci sarà sempre qualcosa di nuovo da trovare ed esplorare, e per noi da espandere.»

