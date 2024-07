Concord sembra Destiny che incontra i Guardiani della Galassia, ma senza brio

Nonostante quindi il primo impatto agli occhi dei giocatori non sia stato proprio quello sperato, è sembrato subito chiaro che gli sviluppatori di Concord (che potete in ogni caso preordinare su Amazon) non sembravano essere per niente preoccupati o infastiditi da eventuali paragoni più o meno ravvicinati con Overwatch.

Nonostante il fatto che si tratti di uno sparatutto con eroi à la Guardiani della Galassia, le differenze nell'ambientazione e nei personaggi tranquillizzano il team di sviluppo, al punto che il lead character designer Jon Weisnewski dichiarò in maniera piuttosto eloquente che «il nostro gioco ha un'identità unica e che non ha nulla da invidiare a nessun altro titolo».

Ora, con la beta a nostra disposizione, ho avuto modo di testare con mano il gioco, svelando che Concord forse non è il clone di Overwatch che i primi video lasciavano intendere.

Sony ci ha infatti invitato a spendere qualche ora in compagnia del suo nuovo sparatutto live service: la beta poteva essere scaricata da chiunque avesse preordinato il gioco su PS5 o PC e da tutti i giocatori abbonati a PlayStation Plus, accessibile dalle ore 19 di venerdì 12 luglio, fino a domenica 14 compresa (un secondo test aperto a tutti è in programma per la settimana successiva).

I Guardiani senza la Galassia

La "trama" del gioco, essendo Concord un titolo multiplayer-only, è pensata solo ed esclusivamente per immergerci in un contesto originale: vestiremo infatti i panni dell'equipaggio della Northstar, un gruppo di fuorilegge e avventurieri che hanno deciso di lavorare come mercenari al soldo del miglior offerente, chiamati a loro volta ad affrontare equipaggi rivali nei vari mondi dei Confini.

Insomma, nulla di particolarmente originale, e forse fin troppo vicino a quanto visto nei vari film, videogiochi e fumetti dedicati ai Guardiani della Galassia dell'universo Marvel (potete chiamarlo omaggio, tributo, quello che volete, ma tant'è).

La beta include tutti gli eroi, quattro mappe e alcune modalità di gioco, permettendo quindi ai giocatori di farsi un'idea – seppur non definitiva – della qualità dell'esperienza, in uscita il 23 agosto prossimo in esclusiva su PlayStation 5 e PC via Steam.

Come ampiamente anticipato, Concord è uno sparatutto in prima persona 5v5 con modalità di gioco basate su obiettivi. La prima modalità, chiamata Rissa, è qualcosa di estremamente simile a Uccisione Confermata o un Deathmatch a squadre di Call of Duty, durante la quale i giocatori uccisi lasciano a terra delle piastrine che possono essere recuperate per ottenere PE.

La seconda modalità testata, ossia Rivalità, è divisa in altre due sottocategorie (Corsa al Carico e Contatto) e non permette di respawnare. Immaginatela come una versione unica del Cerca e Distruggi, in cui i round si vincono sempre e portando a termine un obiettivo o eliminando la squadra nemica.

Concord è più vicino a Destiny, piuttosto che a Overwatch.

Pad alla mano,: Firewalk ha infatti messo in piedi un impianto ludico fluido e funzionale, in cui le battaglie scorrono via piuttosto bene.

La sensazione, perlomeno da questa beta, è quella di giocare a un hero shooter funzionale e ben impostato, anche se il ritmo di gioco talvolta molto lento degli scontri si alterna spesso e volentieri a battaglie che si risolvono in una manciata di secondi.

Concord è quindi a tratti frenetico ma spesso anche lentissimo, e forse proprio questo suo non essere all'apparenza né carne né pesce potrebbe stranire chi cerca un'esperienza maggiormente focalizzata sulla tattica, prima ancora che sull'eliminazione del nemico tout court.

Vero anche che il feeling generale, più che Overwatch, mi ha ricordato molto più da vicino il Crogiolo di Destiny, coi Freegunner dotati di armi, abilità e velocità di movimento uniche. I Freegunner, appunto: in un hero shooter, avere personaggi unici fa sì che il bilanciamento sia uno dei punti cardine dell'esperienza, come nel caso di Concord. Da quello che ho potuto notare da questa prima beta, ogni personaggio offre due abilità attive, un sistema di movimento e una statistica di velocità unica. Questo, unito ovviamente a una o più armi e punti vita.

Se tutto ciò sulla carta parrebbe funzionale, sul piano del gameplay i Freegunner non riescono sempre a risultare bilanciati come dovrebbero. Andando più nel dettaglio, troviamo personaggi in grado di annientare gli avversari in una manciata di secondi, mentre altri sembrano non riuscire a scalfirli affatto.

Troviamo quindi personaggi orientati al danno come Haymar, Lennox, Teo e Roka, oltre a eroi ancora più imponenti e coriacei come il robot 1IC0 o Emari, o ancora Freegunner come Kyps che fanno invece dell'invisibilità il loro punto di forza.

Anche le varie tipologie di armi in tal senso non aiutano, visto che alcune richiedono fin troppo tempo per essere ricaricate, mentre altre sono così fuori scala da riuscire a eliminare due o più nemici in un colpo solo. Insomma, alcune sfide potrebbero risultare abbastanza frustranti.

La potenza è niente senza controllo

Firewalk Studio ha inoltre deciso di dare alla luce ben sei diversi ruoli per i Freegunner: Ranger, Guardia, Breccia, Infestante, Ancora e Stratega. Anche in questo caso, l'assenza di vere e proprie varianti annienta quasi del tutto l'aspetto tattico, visto che basterà equipaggiare l'arma con la maggiore potenza di fuoco (e magari la velocità di ricarica giusta) per avere la meglio.

Non sono quindi le capacità di ciascun Firegunner a farla da padrone, bensì la loro resistenza sul terreno di scontro: sì, trattandosi di una versione beta non ci aspettavamo di trovarci un gioco calibrato alla perfezione, ma va detto che il bilanciamento e le strategie sono forse la cosa più importante in un titolo come Concord, prima ancora delle modalità di gioco.

Lato tecnico, invece, poco da dire: Firewalk Studio sembra aver messo in piedi un gioco graficamente solido, senza particolari inciampi lato frame rate (ho avuto modo di testare il gioco su PS5) e senza bug particolarmente gravi o tempi di attesa nelle lobby a rovinare la festa.

Forse, come si era ampiamente intuito dai primi trailer e video gameplay, Concord sembra mancare di una vera e propria "anima", visto che anche esteticamente saccheggia qua e là facendo suoi concept e idee visive altrui (Overwatch, Valorant, oltre agli ormai citatissimi Guardiani della Galassia).

Considerando che manca solamente un mese al lancio ufficiale, ci auguriamo che Firewalk Studios decida di accelerare i tempi, ritoccando il più presto possibile delle criticità che potrebbero di fatto condannare un gioco che – al netto delle derivazioni più o meno sfacciate – riesce comunque a divertire.

Non so se Concord riuscirà a fare il proverbiale botto come invece è accaduto di recente con Helldivers 2, un gioco che – al netto dei vari problemi e delle polemiche annesse – è diventato un piccolo, grande fenomeno mondiale. Così come non è chiaro ancora se Concord abbia o no delle qualità nascoste che scopriremo solo in fase di recensione.

L'unica cosa certa, è che per evitare il flop Firewalk Studios dovrà seriamente ascoltare i consigli della community, prima di lanciare un hero shooter (che, ricordiamo, non sarà free-to-play) che forse vedrà la luce in un momento particolarmente sfavorevole per il genere.

Nell'attesa, buona fortuna ai Freegunner di tutta la galassia: ne avranno sicuramente bisogno.