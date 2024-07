Concord è un "clone" di Overwatch? Ai dev non importa

Sin dall'annuncio, Concord è parso a molti come una sorta di clone - o figlio illegittimo - di Overwatch.

Sviluppato da Firewalk, il gioco è uno shooter competitivo multiplayer online che uscirà sia su PC e PS5, dopo una beta annunciata pochi giorni fa.

Sappiamo già che sarà necessario collegare un account PSN a Steam per poterci giocare su PC (questo, di fatto, renderà il gioco non disponibile su alcuni mercati).

Ora, però, come riportato anche da GamingBolt, sembra proprio che gli sviluppatori di Concord non siano per niente preoccupati o infastiditi da eventuali paragoni ravvicinati con Overwatch.

Nonostante le differenze nell'ambientazione e nei personaggi, il fatto che si tratti di uno sparatutto di eroi ha infatti suscitato vari paragoni con il titolo di Blizzard.

Fortunatamente, il team di sviluppo sembra averli presi con filosofia. Via VGC, il lead character designer Jon Weisnewski ha dichiarato: «Non ne sono affatto infastidito. Overwatch è un gioco fantastico e quel team ha fatto cose incredibili per il genere».

E ancora: «Allo stesso tempo, credo fermamente che il nostro gioco abbia un'identità unica e che non abbia nulla da invidiare a nessun altro».

Come Overwatch, Concord è uno sparatutto in prima persona 5v5 con modalità di gioco basate su obiettivi. Al momento del lancio, i giocatori potranno scegliere tra 16 personaggi, ognuno con loadout e abilità uniche.

Tuttavia, la vera differenza è evidente nelle modalità di gioco, come Trophy Hunt, che assomiglia più a Kill Confirmed di Call of Duty. Inoltre, Clash Point vedrà le squadre combattere per un punto di controllo, ma senza respawn, in netto contrasto con King of the Hill di Overwatch.

Concord verrà lanciato il 23 agosto e sarà disponibile per PS5 e PC. L'open beta inizierà il 18 luglio, ma i pre-ordini potranno essere effettuati il 12 luglio.

In merito invece alle microtransazioni, gli sviluppatori hanno spiegato che il gioco includerà molti contenuti nei 40 euro richiesti per l'acquisto (i pre-ordini sono aperti da qualche giorno).