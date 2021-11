Animal Crossing New Horizons, patch 2.0.2 disponibile: ecco cosa cambia

Nintendo ha appena annunciato a sorpresa di aver reso disponibile per il download l’aggiornamento 2.02 di Animal Crossing New Horizons, che mira a sistemare alcuni bug emersi dopo l’ultima grande patch.

Sono infatti stati aggiustati diversi errori sia per l’edizione base del titolo che per il DLC Happy Home Paradise, oltre ad aver effettuato alcune aggiunte, come l’introduzione di nuovi eventi.

Di conseguenza, dovrebbe essere stato sistemato una volta per tutte uno dei suoi bug più comuni, al punto che la stessa Nintendo aveva dovuto spiegare come evitarlo.

L’ultimo aggiornamento ha introdotto tantissime novità e oggetti amati dai giocatori: uno di questi si è rivelato particolarmente efficace per catturare le vespe facilmente e senza subire conseguenze.

Per aiutare meglio i giocatori a capire che cosa è cambiato effettivamente nell’aggiornamento 2.0.2 di Animal Crossing New Horizons, Nintendo ha proposto il changelog ufficiale sulle proprie pagine, che vi proporremo interamente qui di seguito:

In generale

Sono stati aggiunti due eventi stagionali, il festival delle primizie e il Giorno dei giocattoli.

Gli abitanti possono fare visita al centro servizi per richiedere l’ampliamento del loro sgabuzzino.

Ora Sonia può offrire destinazioni in sogno casuali se si seleziona l’opzione Sorprendimi!

È stata aggiunta una nuova funzione che consente di trasferire i dati di salvataggio da una console a un’altra. Questa funzione trasferisce solo i dati di salvataggio di Animal Crossing: New Horizons. Se necessario, è possibile usare anche la funzione Trasferisci il tuo utente della console Nintendo Switch. Qui si trovano altre informazioni su come trasferire i dati di salvataggio.

Sono stati aggiunti i seguenti contenuti: Nuovi articoli da scambiare con le miglia di Nook; nuovi articoli stagionali disponibili per un tempo limitato nel Catalogo Nook; nuovi schemi fai da te che richiedono materiali stagionali; un nuovo articolo relativo alla collaborazione con Animal Crossing: Pocket Camp.

Correzioni

Sono state apportate varie correzioni per migliorare l’esperienza di gioco.

Purtroppo il changelog ufficiale italiano non è entrato nei dettagli sui bug che sono stati aggiustati, cosa che invece è accaduta sul changelog della versione americana del titolo (via DualShockers).

In poche parole, si tratta semplicemente di correzioni che vanno a sistemare determinati eventi molto rari, ma che avrebbero potuto non solo impedire di poter proseguire il gioco, ma anche causarne crash inaspettati.

I bugfix hanno coinvolto prevalentemente il DLC Happy Home Paradise, anche se sono state coinvolte anche nuove feature del gioco base, come la Piccionaia: il nostro consiglio è dunque quello di scaricare questo aggiornamento il prima possibile, così da non dover temere questi possibili problematiche.

Animal Crossing New Horizons è diventato ormai un fenomeno mondiale, al punto che una fan molto particolare a deciso di personalizzare il suo bagno proprio in tema con il gioco Nintendo.