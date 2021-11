Perché avere in casa un bagno normale quando puoi averlo in tema Animal Crossing?

I giocatori di Animal Crossing: New Horizons hanno una condivisibile e comprensibile passione: rendere la loro casa la più bella che Tom Nook e gli altri abitanti dell’isola abbiano mai visto.

Così, tra giardini terraformati e perfetti, arredi precisi e abbinati nei colori e nello stile, decorazioni adatte anche sulle pareti, all’interno del gioco a firma Nintendo abbiamo visto delle case così belle che verrebbe voglia di provare a replicarne anche nella realtà.

È un po’ quello che, in parte, l’attrice e doppiatrice Jenny Yokobori (Genshin Impact, Demon’s Souls) ha deciso di fare con il suo vero bagno della sua vera casa.

L’artista ha condiviso sul suo profilo Twitter le foto del suo bagno, spiegando che «ho creato un bagno a tema Animal Crossing: New Horizons, perché sono un’adulta con soldi da adulta».

Il risultato, messe da parte le battute, è molto gradevole: dal colore delle parete che si abbinano alla tenda della doccia (che ha la stessa texture della camicia di Tom Nook!), passando per i quadri sulle pareti e, ovviamente, per le preziosissimi rape. Sul lavello, ecco anche un prezioso fossile e altri dettagli a tema che noterete di sicuro.

Closer look at the above storage space and counter area pic.twitter.com/IJ8ZVqAUWx — Jenny Yokobori (@JennyYokobori) November 13, 2021

Il cinguettio, nemmeno a dirlo, ha fatto il giro del web, al punto che Yokobori scrive anche «cara Nintendo of America, ho creato un bagno di Animal Crossing: New Horizons e sta diventando virale, per favore amatemi».

Dear @NintendoAmerica, I made an Animal Crossing New Horizons bathroom and it’s going viral, please love me https://t.co/cyfcDC3AhZ — Jenny Yokobori (@JennyYokobori) November 13, 2021

Se dovete risistemare il bagno di casa e non avete bene chiara in mente l’idea di come potreste dargli nuova linfa vitale, insomma, tenete conto del vostro amore per Animal Crossing. Nel peggiore dei casi, potete sempre sistemarci un po’ di rape, tanto per cominciare.

Animal Crossing: New Horizons ha fatto molto parlare di sé, di recente, per l’arrivo della nuova espansione inclusa nel Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online – che ha si è attirato sopra molte polemiche, anche in virtù delle performance dei giochi per Nintendo 64 inclusi nel prezzo. Il gioco ha anche ricevuto l’aggiornamento 2.0.

Il titolo ha avuto uno straordinario successo commerciale e sono diverse anche le aziende che hanno deciso di renderlo il prossimo mezzo con cui comunicare con il loro pubblico: l’ultima è United Colors of Benetton, che ha un’isola tutta sua dove esporre i suoi capi.