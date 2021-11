Animal Crossing New Horizons, la patch 2.0.3 risolve un glitch “utile”

Nintendo ha appena rilasciato una nuova patch per Animal Crossing New Horizons: lo scopo di questo aggiornamento è quello di risolvere un bug molto importante, ma che però si è rivelato essere molto utile per gli utenti.

Il bug era legato in particolar modo al DLC Happy Home Paradise: l’aggiornamento 2.0.3 mira a risolvere un problema che, se abusato, comporterebbe serie conseguenze per l’economia del gioco.

Curiosamente, già con la precedente patch erano stati risolti diversi bug importanti legati proprio al DLC, che in alcuni casi potevano anche far crashare inaspettatamente il gioco.

È chiaro che l’uscita dell’espansione ha anche posto la parola fine ai grandi aggiornamenti del titolo: in un nostro speciale abbiamo dunque deciso di esplorarlo nuovamente per dirvi com’è cambiato.

Come segnalato da Nintendo Life, la patch 2.0.3 serve semplicemente a sistemare un glitch relativo alla duplicazione degli oggetti, scoperto dai possessori del DLC di Animal Crossing New Horizons.

Seguendo una specifica procedura, gli utenti con l’espansione Happy Home Paradise erano infatti in grado di poter clonare gli oggetti più preziosi a proprio piacimento, ottenendo dunque un vantaggio considerevole per la gestione della propria isola.

L’aggiornamento serve però a sistemare anche un altro bug meno importante, ma che poteva comunque essere fastidioso: adesso lo stesso personaggio non potrà comparire due volte contemporaneamente sulla stessa spiaggia.

Considerando che si tratta di un glitch particolarmente utile, seppur scorretto, è probabile che molti giocatori cercheranno di rimandare l’aggiornamento in questione il più possibile.

Tuttavia, è necessario ricordare che se la vostra copia di New Horizons non è aggiornata non è possibile accedere alle relative funzioni online: questo significa che, prima o poi, gli appassionati saranno obbligati a implementare l’utile patch.

In ogni caso, gli autori hanno già chiarito che non ci saranno più aggiornamenti corposi per il gioco: le uniche patch che i fan potranno aspettarsi saranno dunque quelle più leggere e utili per la stabilità del gioco, come la 2.0.3 già disponibile per il download.

Ricordiamo inoltre che l’aggiornamento 2.0 ha anche introdotto un segreto molto utile per facilitare la cattura delle vespe, ma anche degli scorpioni e delle tarantole.