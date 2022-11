Animal Crossing New Horizons è diventato il gioco più venduto di sempre in Giappone

Che Animal Crossing New Horizons fosse un successo non è una novità, ma i numeri pubblicati di recente sono impressionanti.

Il simulatore di vita isolana di Nintendo ha travalicato il senso di videogioco visto che, tra le tante cose, è diventato anche l’ennesima edizione del Monopoly (la trovate su Amazon).

D’altronde, con un numero di copie vendute al giorno in media così alto, non poteva non diventare il videogioco dei record di Nintendo Switch.

E anche se Splatoon 3 ha avuto un exploit più importante di Animal Crossing New Horizons, i numeri assoluti di quest’ultimo sono diventati imponenti.

Animal Crossing: New Horizons è infatti diventato, stando agli ultimi dati condivisi da Nintendo (tramite Nintendo Life), il gioco più venduto di sempre in Giappone.

Perché sebbene il videogioco più venduto di Nintendo Switch rimane l’inossidabile Mario Kart 8 Deluxe, con un dato che è diventato vicino ai 50 milioni (riferimento ufficiale), la terra del Sol Levante è di Tom Nook.

Il profilo Twitter di GameDataLibrary, una delle fonti più autorevoli per quanto riguarda i dati di vendita in Giappone, ha pubblicato un aggiornamento importante.

Come potete vedere dal grafico qui sopra, l’ultimo Animal Crossing, ha raggiunto l’impressionante cifra di 10.450.000 unità vendute, superando un certo gioco con creature collezionabili del 1996.

Ciò significa che New Horizons ora detiene ufficialmente il titolo di gioco più venduto in Giappone. Il successo del titolo è stato fin da subito imponente, ma era difficile immaginare un risultato del genere in così pochi anni.

Quasi ancora più impressionante è il fatto che dei 20 giochi più venduti del paese, 19 di loro appartengono a console Nintendo, tolto Monster Hunter Freedom 3 per PSP.

Un successo che in molti hanno provato ad imitare, tra gli ultimi anche Hokko Life che vuole essere un’alternativa ad Animal Crossing.

Ma ci provano anche nomi illustri, come Disney con il suo Dreamlight Valley, di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.