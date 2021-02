Anche Sonic diventa una serie animata su Netflix

Se state perdendo il conto delle serie che Netflix sta producendo, dedicate ai videogiochi, sappiate che siete in ottima compagnia. La casa produttrice di contenuti on demand, infatti, ha confermato in questi minuti che è ufficialmente al lavoro anche su una serie animata dedicata a Sonic, che esordirà nel corso del prossimo anno.

L’annuncio, pubblicato su Twitter, recita:

Sì, è vero! La leggendaria icona dei videogiochi di SEGA, Sonic, sarà protagonista di una nuova serie animata in tre dimensioni di SEGA, Wild Brain Studio e Man of Action Entertainment, che debutterà nel 2022 su Netflix.

Prima di Sonic Prime, lo studio di animazione Wild Brain Studio ha lavorato già per grandi network come BBC, Cartoon Network, Nickelodeon, ma anche Apple e Dreamworks, per realizzare contenuti adatti soprattutto ai giovanissimi (come Carmen Sandiego, Snoopy in Space, LEGO Ninjago), quindi la sua storia di produzione di contenuti simili a quello che vedremo dedicato a Sonic è di lungo corso.

Dopo il film al cinema, Sonic è pronto a conquistare anche Netflix

Come accennavamo in apertura, si tratta solo dell’ennesimo lavoro di Netflix che guarda al mondo dei videogiochi: dopo il successo di The Witcher – ispirato però non dall’opera di CD Projekt RED, ma da quella letteraria e originale di Andrzej Sapkowski –, la compagnia ha annunciato adattamenti anche per Resident Evil, tra film animati e serie live action, e per Tomb Raider, oltre ad aver già ospitato l’apprezzata serie dedicata a Castlevania.

Attendiamo ora di scoprire più dettagli sui lavori in corso su Sonic Prime, che porta ulteriormente sotto i riflettori il porcospino blu, dopo le risposte avute dalle sue corse al cinema.