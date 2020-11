Among Us, la deputata Ocasio-Cortez ci riprova (sarà un successo?)

Lo scorso mese di ottobre di quest’anno, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha trasmesso – non senza un grande stupore da parte dei suoi follower – una partita di Among Us sul proprio canale Twitch, al fine di invogliare i giovani americani ad andare a votare per le elezioni per il 46esimo Presidente degli Stati Uniti (e concluse con la vittoria di Biden).

La partita ha visto la partecipazione di alcuni degli streamer più noti al mondo, tra cui Pokimane, DrLupo, Myth, Maia, Jacksepticeye, MoistCr1TiKaL, Hasanabi e Disguised Toast, nonché un’altra deputata di nome Ilhan Omar.

Un'immagine di Among Us.

La democratica Ocasio-Cortez ha così fatto ancora di più breccia nel cuore dei ragazzi statunitensi, affermandosi come uno dei volti noti più amati negli USA (anche per la sua intransigenza nella difesa dei diritti umani), il tutto con un stile fresco e moderno a differenza della stragrande maggioranza dei politici mondali.

A quanto pare, presto ci sarà il bis: la Ocasio-Cortez, in risposta a Jagmeet Singh (membro della Camera dei Comuni canadese), ha annunciato attraverso il suo account Twitter che trasmetterà ancora una volta in streaming Among Us.

https://twitter.com/AOC/status/1332078545607200768

Assieme ai famosi streamer Hasanabi e Northerlion, la nuova sfida si terrà venerdì 27 novembre alle 19:00 ET/16:00 PT (ossia le 01:00 ora italiane del 28 novembre).

Staremo a vedere se gli oltre 400mila spettatori della prima “challenge” del membro del Congresso nel mondo dello streaming sono stati solo l’inizio di una nuova avventura destinata a continuare nel tempo.

In ogni caso, specie ora che Biden è pronto a entrare nella Casa Bianca come nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America, la popolarità della deputata e la sua capacità di parlare con gli elettori è destinata a salire vertiginosamente.