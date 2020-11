Among Us sarà presto anche in Italiano

Uno dei più grandi successi del 2020 è un gioco uscito in realtà nel 2018 e che, complice di questo grande ritorno di fiamma, ne approfitterà per crescere ulteriormente.

Dall’account Twitter del gioco, arriva la notizia che Among Us sarà presto tradotto in molteplici lingue oltre all’Inglese, l’unica in cui è disponibile ad oggi.

https://twitter.com/AmongUsGame/status/1329515734637154306?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1329515734637154306%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dualshockers.com%2Famong-us-will-be-translated-in-new-languages-including-japanese%2F

Dallo studio di sviluppo hanno fatto sapere che l’Italiano sarà tra le lingue che verranno introdotte molto presto nel titolo ormai fenomeno pop.

Si tratta della seconda priorità attualmente nella lista della software house, ma la nostra lingua farà parte del lotto (che include anche Tedesco, Spagnolo europeo e latino americano, Olandese, Giapponese, e altro ancora) di quelle in arrivo.

La prima priorità sarà la fornitura alla community di strumenti di report dei giocatori tossici e allo sviluppatore stesso per quanto riguarda la moderazione.

«Vogliamo che il nostro spazio sia accogliente e rispettoso, quindi questo è il nostro primo step per sabotare la tossicità e l’hacking», si legge nel tweet.

Alcuni step necessari – che hanno incluso la realizzazione stessa di un account Twitter per avere un rapporto diretto con gli utenti – per un prodotto diventato ormai un prodotto di cultura popolare, con il “sigillo” raccolto durante la campagna elettorale americana.

Come accade in questi casi di grande popolarità, Among Us ha già un clone cinese, che da quelle parti sta avendo un grande successo.