Anche i Pokémon donano $200mila per supportare l’Ucraina

Eventi come la recente aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina hanno effetto su tutto il mondo, ad ogni livello, e anche il brand Pokémon ha voluto dare una mano.

Il franchise, che da 25 anni fa divertire tutto il mondo con le avventure delle sue creature tascabili, non poteva non dare il suo contributo in questo periodo complicato.

Uno dei primi esponenti del mondo videoludico è stato This War of Mine che, in maniera decisamente appropriata visti i toni del gioco, ha voluto fin da subito dare il proprio supporto.

Ma non è assolutamente l’unico, anzi. Giusto qualche ora fa, CD Projekt Red ha deciso di interrompere la vendita, e anche l’aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 in tutto il territorio russo.

Moltissime aziende del mondo dei videogiochi stanno dando il loro contributo in queste ore, principalmente attraverso donazioni e supporto diretto alle organizzazioni no-profit.

Tra le tante entità che si stanno muovendo in questo senso c’è anche The Pokémon Company ovvero l’azienda che, come sapete, gestisce tutto quello che riguarda il franchise delle creature tascabili.

Attraverso l’account twitter ufficiale del brand, è stato annunciato che la compagnia farà una donazione ad un’organizzazione benefica che aiuterà le vittime della guerra in Ucraina:

Our hearts go out to the kids & families of Ukraine pic.twitter.com/vsZuQtYmX6 — Pokémon (@Pokemon) March 3, 2022

«I nostri cuori vanno ai bambini e alle famiglie dell’Ucraina» recita il post del tweet, che allega un comunicato ufficiale riguardante il supporto a GlobalGiving.org, un organizzazione benefica.

«The Pokémon Company International farà una donazione immediata di $200.000 USD ai nostri parner di GlobalGiving.org, per provvedere agli aiuti umanitari. La no-profit convoglierà efficacemente i fondi alle organizzazioni delle comunità che supportano le famiglie ed i bambini colpiti dalla crisi.»

C’è poco da aggiungere a questa bella notizia, che rappresenta se non altro un tentativo concreto di dare una mano. Come ha fatto la stessa CD Projekt Red, qualche ora fa.

Lo stesso governo ucraino ha addirittura esortato Xbox e PlayStation a schierarsi in questa situazione, in un contesto che non ha davvero precedenti.

C’è chi aiuta a modo suo. Come George Romero, che ha usato DOOM II per prendere una posizione.