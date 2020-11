The Last of Us Parte II su PS5 dice sì alle funzionalità di DualSense

Come ormai saprete fin troppo bene, The Last of Us Parte II è il titolo targato Naughty Dog disponibile ormai da alcuni mesi su console PlayStation 4.

Il gioco sarà (ovviamente) giocabile anche su PS5 grazie alla retrocompatibilità della nuova piattaforma next-gen di Sony.

Un'immagine di Ellie.

Ora, è arrivata una notizia realmente sorprendente per tutti coloro che hanno intenzione di giocare – o rigiocare – il titolo su PlayStation 5. Stando a quanto reso noto da NintendoSmash (via GamingRoute), The Last of Us Parte II sfrutterà il feedback aptico di DualSense.

Siamo rimasti colpiti da come funziona la vibrazione tattile in un gioco come The Last of Us Parte II. Non solo lo percepiamo quando siamo in movimento, già all’inizio del gioco, ma possiamo anche sentire la vibrazione dopo alcuni accordi di chitarra.

Insomma, l’esperienza targata Naughty Dog promette di essere ancora più completa e immersiva se giocata sulla console di prossima generazione targata Sony.

Leggi anche: La guida ufficiale per la modalità photo di The Last of Us Parte II.

Ma non solo: è molto probabile che anche altri giochi seguiranno l’esempio del capolavoro Naughty Dog, risultando compatibili con le nuove e avveniristiche funzionalità di DualSense. Se volete saperne di più sul nuovo pad e sulle caratteristiche di PS5, date un’occhiata alla nostra ricca recensione della nuova console, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.

Se non lo avete ancora letto, vi consigliamo anche di recuperare prima di subito anche il nostro speciale d’opinione titolato “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”.

The Last of Us Parte II, lo ricordiamo, è disponibile dal 19 giugno 2020 in esclusiva assoluta su console PlayStation 4. PS5 è invece attesa per il prossimo 19 novembre, in due versioni specifiche (una con lettore ottico e una senza).