Analisi: un grande publisher avrebbe evitato il caos di Cyberpunk 2077

Nella sua analisi sul caso Cyberpunk 2077, la casa di analisi DFC Intelligence ha spiegato che un publisher più consolidato avrebbe evitato tutti i problemi seguiti al lancio dell’acclamato shooter RPG di CD Projekt.

Secondo l’analisi fornita dalla compagnia, bug e crash fanno parte del gioco, ma la capacità di una grande azienda consiste nell’ammortizzare problematiche del genere – cosa che non è riuscita all’etichetta polacca.

In particolare, l’errore più grande che viene contestato a CD Projekt è non essere stata chiara sulla qualità del prodotto che stavano per lanciare.

Una scarsa chiarezza che potrebbe costare una multa salata alla compagnia dell’est europeo, come rivelato nelle scorse settimane.

«Pubblicare versioni console piene di bug sarebbe stato persino ok se i consumatori avessero saputo in cosa stessero per imbattersi», si legge nell’analisi di DFC Intelligence.

«Quello che spicca in questo intero fiasco è che sarebbe stato evitabile con marketing e relazioni pubbliche di base. Questo è chiaramente il caso in cui il marketing e il publishing di una compagnia più grande avrebbero fatto meraviglie».

«La più grande lezione da imparare da Cyberpunk 2077 è che il ruolo del publisher di gestire la distribuzione, il marketing e le relazioni pubbliche è ancora importante», spiega DFC.

«In un mondo online, la qualità generale dei grandi eventi per i lanci dei prodotti è calata. Molti potrebbero dire che l’importanza di fare una grande promozione per un’uscita è calata. Il lancio di Cyberpunk 2077 mostra il contrario».

A detta della stessa analisi, è possibile che le problematiche in cui è incappata CD Projekt la spingano nelle mani di un acquirente, sebbene le cifre di un affare simile potrebbero spaventare i possibili acquirenti.