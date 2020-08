Amazon Gaming Week: cuffie e tastiere Oversteel in sconto!

Continuano le offerte dell’Amazon Gaming Week, tra le quali abbiamo già scoperto gli sconti dedicati alle periferiche Logitech e sui PC da gaming firmati Acer. Tra le tante occasioni, vi segnaliamo ora quelle relative ai prodotti di casa Oversteel, che vi consentono di impreziosire la vostra postazione da gaming con tastiere, cuffie e altri accessori di qualità.

Tra questi troviamo, ad esempio, la tastiera meccanica Oversteel Titanium, che a un prezzo assolutamente concorrenziale vi consente di mettere sulla vostra scrivania degli switch OUTEMU RED pensati appositamente per il gaming. La periferica, dotata di layout italiano e quindi ideale anche per chi scrive testi, oltre che giocare, è dotata di tecnologia anti-ghosting, per digitazioni precise e fedeli, anche simultanee: in questo modo, non avrete mai paura che qualcuno dei vostri input si perda durante un’esperienza di gioco, magari competitiva. La tastiera è anche personalizzabile con 19 impostazioni e 9 modalità di illuminazione laterale, rigorosamente RGB.

Altra offerta a tempo da non perdere è quella sull’headset Oversteel Electrum, pensato appositamente per il gaming e che nonostante un prezzo davvero economico e concorrenziale vanta la tecnologia surround 7.1: grazie a quest’ultima, riuscirete a percepire fedelmente la provenienza dei suoni all’interno dell’ambiente di gioco, per un’esperienza molto coinvolgente e anche un vantaggio tattico negli shooter competitivi. Le cuffie sono dotate di microfono direzionabile e di illuminazione RGB, per adattarsi al vostro stile. Sono compatibili, tramite USB, non solo con PC, ma anche con PS4.

Di seguito, vi segnaliamo tutte le promozioni da non perdere dedicate ai prodotti gaming Oversteel.

Amazon Gaming Week – Sconti sui prodotti Oversteel

