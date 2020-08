Amazon Gaming Week: partono le offerte sui PC Gaming Acer!

Il ritorno delle ferie è un buon momento per divertirsi con un po’ di videogiochi in attesa del ritorno alla normale routine di tutti i giorni – solitamente settembrina. Se avete deciso di regalarvi un PC da gaming per godervi al massimo delle possibilità i vostri titoli preferiti, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon sta proponendo sulle sue pagine la Amazon Gaming Week dedicata ai PC gaming firmati Acer.

Grazie a queste promozioni, potete approfittare di prezzi ridotti per un tempo limitato su una selezione di computer pensati per esperienze di gioco al top, rese possibili dalle schede grafiche NVIDIA GTX e NVIDIA RTX di ultima generazione.

Tra le proposte portatili trovate, ad esempio, Predator Helios 300: questo notebook a 15,6″ nasconde sotto la scocca la forza bruta di una RTX 2060 da 6 GB, a cui affianca un processore Intel Core i7-9750H, 16 GB di memoria RAM e un’unità di archiviazione PCIe NVMe SSD da 512 GB. La scheda tecnica, insomma, è quella di un portatile pensato per non spaventarsi di fronte a nessun videogioco, e che somma al pacchetto anche un display con generoso refresh rate da 144 Hz.

Se, invece, state cercando una soluzione desktop, vi segnaliamo lo sconto su Acer Nitro N50, che vi consente di affacciarvi nel mondo del PC gaming senza affrontare una spesa iniziale che potreste trovare proibitiva – seppur accettando di non avere certo componenti di ultima generazione. Il computer monta un processore AMD Ryzen 5 1400, con scheda grafica da 4 GB Nvidia GTX 1050 Ti e 8 GB di memoria RAM. L’archiviazione, invece, è affidata a 256 GB di SSD e 1 TB di disco rigido.

Di tutt’altra filosofia la proposta di Acer Predator Triton 500, portatile da gaming che punta tutto sulla forza bruta: con un processore Intel Core i7-10750H di ultima generazione, il portatile punta forte sul comparto grafico grazie a una NVIDIA RTX 2070 da 8 GB e a 16 GB di memoria RAM DDR4. Inoltre, l’archiviazione è affidata a un generoso SSD da 1 TB.

Di seguito, vi segnaliamo le promozioni imperdibili dell’Amazon Gaming Week dedicata ad Acer.

Amazon Gaming Week: sconti su PC gaming Acer

Altre offerte Amazon