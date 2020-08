Amazon Gaming Week: tante offerte sui prodotti Logitech

È una settimana ricca di sconti per i videogiocatori, quella dell’Amazon Gaming Week proposta dal noto rivenditore. Se abbiamo visto poche ore fa le promozioni dedicate ai PC da gaming Acer, vi segnaliamo ora gli sconti relativi agli accessori da gaming Logitech – un marchio che non ha bisogno di presentazioni e che è diventato una costante anche tra i professionisti degli eSport.

Grazie a questi sconti, che saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, potete portare a casa svariate periferiche votate al gaming, risparmiando sensibilmente sui loro costi di listino. Trovate, ad esempio, un’offerta a esaurimento sulle cuffie Logitech G935, ideali per un’esperienza di gioco immersiva e pienamente coinvolgente. L’headset presenta dei generosi Driver Pro-G da 50 mm, per un comparto sonoro senza compromessi, e vanta la tecnologia surround 7.1, per captare la direzionalità dei suoni in modo profondo e fedele. Inoltre, per il massimo della comodità le cuffie sono wireless, con una batteria capace di alimentarle senza interruzioni fino a dodici ore – microfono a braccio e silenziabile compreso.

Segnaliamo anche lo sconto sul mouse Logitech G402 Hyperion Fury: si tratta di un modello economico che offre però un ottimo rapporto qualità/prezzo, grazie alle prestazioni che è in grado di garantire anche in sede di gaming. Dotato di un sensore che va da 250 a 4000 DPI (ossia punti per pollice, unità di misura della precisione con cui viene tracciato il vostro movimento), il mouse ha una design leggero e ben otto pulsanti programmabili, per consentirvi di arrivare con un tocco a qualsiasi funzionalità o macro di cui possiate necessitare. Inoltre, l’impugnatura è disegnata per il massimo del comfort e i piedini a basso attrito garantiscono un ridottissimo affaticamento, anche durante le sessioni più lunghe.

Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei prodotti in offerta che non dovete perdere durante l’Amazon Gaming Week dedicata a Logitech.

Amazon Gaming Week – Sconti Logitech

Altre offerte Amazon