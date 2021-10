Altro che PS5, la vera next-gen sono le console trasparenti

La next-gen è il futuro dei videogiochi, e PS5 sta guidando per il momento questa nuova era. Ma, secondo noi, il vero futuro risiede nello SNES.

Non ci riferiamo a SNES Mini o prodotti del genere, no, ma proprio all’originale console Nintendo che ha fatto innamorare tanti videogiocatori nella storia.

Quella stessa console i cui titoli potete trovare anche su Nintendo Switch Online, che recentemente ha accolto una nuova piattaforma i cui giochi girano però molto male.

Il tutto mentre PS5 rimane introvabile, anche se Sony ha inaugurato una iniziativa con cui potreste provare ad ottenere una console gratis.

Ma il vero futuro non è PS5, è il retrogaming. O almeno, il retrogaming in cui le console diventano delle opere d’arte.

È il caso di Retro Game Restore che, come riporta Nintendo Life, fa un lavoro di restauro decisamente particolare ed unico sulle vecchie console videoludiche.

Come potete vedere dalle immagini che trovate qui sotto, lo studio di Taipei ricostruisce le scocche delle console antiche facendole diventare trasparenti.

Paint white and red inside the clear PC Engine shell by my friend. Sort of Famicom color combination on PC Engine :) looks awesome!#RetroGaming #pcengine #coregrafx #retrogramer

Still want one clear PC Engine transparent shell set? Just get it on https://t.co/awRCPeOD9k pic.twitter.com/BZyr9iS8Sq

— Retro Game Restore (@RgRDev) February 18, 2021