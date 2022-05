Alcuni boss di Elden Ring sono ora meno aggressivi, e nessuno se n’era accorto

Elden Ring, l’ormai celebre souls di FromSoftware, continua a impensierire i giocatori con le sue boss fight al cardiopalma, anche se ora qualcosa è cambiato.

L’RPG fantasy a mondo aperto (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) è infatti scandito da scontri davvero memorabili, sebbene coi vari aggiornamenti rilasciati nel corso dei mesi la situazione ha spesso iniziato a oscillare.

Proprio dopo che Hidetaka Miyazaki ha rivelato il suo boss preferito, sembra ora che qualcuno si sia accorto di una modifica non di poco contro.

Come riportato anche da GamesRadar, con l’ultimo aggiornamento l’intelligenza artificiale è stata modificata per evitare che i colpi nelle boss fight di gruppo di Elden Ring possano accavallarsi.

Alcuni giocatori hanno infatti scoperto alcuni cambiamenti apportati dagli update pubblicati di recente da FromSoftware ma non apparsi ufficialmente nel changelog.

Tra questi, vi sarebbe una modifica alle boss fight che mettono il giocatore contro due avversari in contemporanea, duelli particolarmente ostici per via del fatto che spesso gli avversari attaccavano allo stesso momento.

Con l’ultimo aggiornamento, però, solo uno dei due boss eseguirà un attacco potente, con il secondo in “attesa” del suo turno.

Secondo le ricerche di Illusory Wall, ora è molto meno probabile essere attaccati da più boss contemporaneamente quando li si affronta.

Questo renderà di fatto alcuni degli scontri del gioco molto più gestibili per il giocatore medio: il Godskin Duo o i Valiant Gargoyle sono un pratico esempio per capire le modifiche messe in atto.

Insomma, l’ultima patch dovrebbe rendere la maggior parte dei gruppi di boss di Elden Ring molto meno stressanti rispetto al passato.

