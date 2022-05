Elden Ring, Hidetaka Miyazaki rivela il suo boss preferito (e non è Malenia)

Elden Ring, l’ormai celebre souls di FromSoftware, continua a far discutere legioni di videogiocatori, tutti intenti ad affrontare le insidie del titolo, boss inclusi.

L’action RPG fantasy open world (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) è ora al centro di una nuova intervista con il creatore Hidetaka Miyazaki.

Dopo essersi potuto finalmente rilassare a causa di un lancio stressante, il director ha dunque deciso di intervenire per spiegare una cosa in particolare.

Come riportato sul sito ufficiale giapponese di Xbox, il buon Hidetaka ha infatti espresso la propria preferenza per quanto riguarda i boss del gioco, svelando il suo preferito.

Attenzione: da questo momento seguiranno piccoli spoiler sui boss di Elden Ring. Se non avete ancora affrontato l’avventura di FromSoftware, proseguite a vostro rischio.

Hidetaka Miyazaki ha infatti da poco rivelato in una nuova intervista che il suo boss preferito del gioco è Starscourge Radahn.

Il presidente di From Software ha reso noto che l’impegnativo avversario è quello che ama di più, grazie anche e soprattutto alla sensazione di solitudine che la battaglia evoca, in contrasto con il concetto del Festival di Radahn.

Ma non solo: Miyazaki cita anche Godrick l’Innestato e Rykard il Signore della Blasfemia come alcuni dei suoi preferiti oltre a Radahn.

Lo scontro con Starscourge Radahn si svolge in un’arena di enormi proporzioni, con il boss che ha dalla sua alcune abilità per eliminarci in pochi secondi, davvero temibili.

Restando in tema, è sempre meglio ricordare che ci sono giocatori di Elden Ring in grado di battere Rennala in meno di un minuto, davvero.

Ma non solo: un altro giocatore ha impiegato un totale di 32 secondi per battere i boss finali del gioco, per un’impresa che ha davvero dell’epico.

Infine, se Elden Ring è pieno di boss entusiasmanti, ma nessuno come Malenia ha fatto parlare di sé da quando il soulslike di From Software è uscito.