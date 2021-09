Alan Wake Remastered in azione con data di uscita (vicinissima)

Alan Wake Remastered è stato annunciato solo pochi giorni fa, svelando il rifacimento del primo gioco uscito diversi anni fa.

Il titolo, riedizione dell’originale Alan Wake uscito per Xbox 360, tornerà in una nuova edizione con una veste grafica riveduta e corretta.

Da anni i fan attendono al varco un ritorno del franchise e ora a quanto pare sono stati accontentati (pur non avendo ancora tra le mani un sequel ufficiale).

Proprio oggi l’inizio dei preorder su Amazon hanno mostrato le prime immagini ufficiali, sebbene ora è il turno del primo trailer di gameplay visionabile poco sotto.

L’uscita del gioco è prevista per il 5 ottobre 2021, ossia meno di un mese a partire da ora: un dettaglio che conferma proprio i rumor che si erano diffusi durante il weekend, e che avevano alluso a questa data in seguito ai leak da parte di alcuni rivenditori.

Su PlayStation Blog apprendiamo alcuni dettagli sulle migliorie tecniche che potremo vedere rispetto al gioco del 2010:

Ci sono dettagli anche sull’uso delle feature uniche di PlayStation 5:

Abbiamo passato molto tempo a ottimizzare il gioco per ogni piattaforma, per offrire l’esperienza migliore possibile. Inoltre, ogni arma usata da Alan è una sensazione unica, grazie ai grilletti adattivi del controller wireless che rispondono diversamente a seconda dell’arma impugnata, dal revolver alla pistola lanciarazzi. Ci sono anche delle schede attività per ogni episodio e missione del gioco.