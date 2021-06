Max Payne (l’originale) ha trovato il suo erede: ecco El Paso

Ci sono giochi in grado di lasciare un segno indelebile sia nel mercato che nel cuore dei videogiocatori e il primo Max Payne è sicuramente tra questi.

Sviluppato da Remedy Entertainment (autori anche dell’acclamato Control) e pubblicato da Gathering of Developers, il gioco vide la luce nel lontano 2001 divenendo in breve tempo un vero cult senza tempo.

Tra le particolarità dell’avventura di Max, una trama dalle tinte fosche e noir, oltre a un sistema di gioco che faceva leva sull’allora avveniristico Bullet Time, ossia la possibilità di rallentare il tempo in perfetto stile Matrix, eseguendo nel mentre sparatorie spettacolari.

Da anni i fan chiedono a gran voce un sequel che replichi in tutto e per tutto il fascino del capitolo originale, cosa che purtroppo non è avvenuta né con Max Payne 2: The Fall of Max Payne né con il successivo Max Payne 3.

Ora, però, qualcuno potrebbe aver trovato un modo per riempire il vuoto: è il caso di El Paso, Elsewhere, un gioco in arrivo da Strange Scaffold, il creatore di An Airport For Aliens Currently Run By Dogs e Space Warlord Organ Trading Simulator.

El Paso, come è possibile capire dal trailer che trovate poco sotto (via Polygon), è una vera e propria lettera d’amore a Max Payne, con tanto di sequenze al rallentatore e sparatorie che sembrano uscite proprio dal classico di 20 anni fa.

Il gioco si svolge in un misterioso motel, i cui piani (ben 46) si sono improvvivamente popolati di creature mostruose come vampiri e lupi mannari.

Fortunatamente, il protagonista è armato di molotov “sante” e altri strumenti per combattere i non morti che infestano l’edificio.

El Paso, Elsewhere sembra uscito dall’era a 32-bit della prima PlayStation, proponendosi quindi come un vero e proprio tutto nel passato. L’uscita del gioco è attesa nel corso del 2022.

