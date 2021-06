Control, annunciato lo spin-off (e sarà davvero unico)

Remedy Entertainment e 505 Games hanno annunciato di aver firmato un accordo per co-pubblicare e sviluppare un gioco spin-off multiplayer ambientato nell’universo di Control.

L’ultimo, frenetico action shooter dai creatori di Max Payne e Alan Wake è un gioco che ha sicuramente convinto sia la critica che il pubblico pagante.

Se lo scorso mese di marzo il CEO Remedy aveva brevemente delineato ‘la traccia’ su cui si sarebbero i prossimi giochi attualmente in sviluppo, è ora arrivata la prima conferma ufficiale sul nuovo progetto.

Mikael Kasurinen, Game Director della serie, ha infatti rivelato le prime informazioni sul titolo, nome in codice Project Condor.

Control è prima di tutto un mondo, un luogo di moltitudini di storie, eventi e personaggi. Un luogo dove accadono cose inaspettate, strane e straordinarie. Abbiamo iniziato con l’ingresso di Jesse nella Oldest House, ma c’è di più in questo mondo. Oh, molto di più. E Project Condor ne sarà un’espressione vera e propria.

Kasurinen ha poi proseguito: «Adoro i giochi multiplayer. Nei gloriosi anni ’90 (sì, sono un vero ragazzo di quell’epoca lì) io e tre miei amici abbiamo collegato i nostri PC a una rete locale.»

E ancora, «Stavamo per avere la prima LAN della nostra vita. Ero entusiasta di provare il multiplayer con un piccolo gioco shareware chiamato DOOM. Quando finalmente siamo riusciti a far funzionare tutto, abbiamo avviato una sessione cooperativa e affrontato insieme l’E1M1. Ed è stato uno spasso.»

«Ma c’è un altro lato dei giochi. Un’esperienza sociale, collettiva che condividi con altre persone, i tuoi amici. E c’è qualcosa in quella condivisione che può elevarla a un’esperienza impossibile da ottenere da soli.»

«Sì, Remedy come studio ha fatto esperienze per giocatore singolo da oltre 25 anni» ha proseguito il director. «Ma siamo anche fan accaniti dei giochi multiplayer. […] Eravamo terribili, ma era il divertimento che ci divertivamo insieme che contava. Ci sono mondi ed esperienze a cui puoi accedere collettivamente, con i tuoi amici, e possono brillare tanto quanto qualsiasi esperienza per giocatore singolo.»

Una concept art di Project Condor.

Kasurinen ha poi spiegato che il multiplayer non rovinerà la visione del team di sviluppo: «Capiamo che ci sarà un certo scetticismo sul multiplayer. Credo che possiamo creare esperienze condivise senza compromettere il DNA unico di chi siamo o le storie che vogliamo raccontare.»

«Sì, dobbiamo ripensare ai nostri punti di vista, alle nostre tecniche, alla nostra mentalità, ma la vediamo come una sfida entusiasmante: come sarebbe un gioco multiplayer di Remedy?»

«Control è più di un luogo, personaggio o storia. Abbiamo di più. Qualcosa di ambizioso. […] Sfortunatamente non posso entrare più in dettaglio di questo, ma basti dire che sono estremamente eccitato per il futuro del franchise.»

Ricordiamo anche che Remedy era al lavoro su CrossfireX, uno sparatutto in prima persona esclusivo per Xbox, seguito a sua volta da Vanguard, un’esperienza multiplayer online cooperativa di matrice free-to-play.

Inoltre, si parlava nello specifico di altri tre titoli di un certo peso, di cui Project Condor potrebbe quindi tranquillamente fare parte.

